Фігуристки, у яких спадали сукні під час виступу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французька фігуристка Габріела Пападакіс розповіла, що розстібнута сукня відволікала її під час виступу

Це була кошмарна мить для французької фігуристки Габріели Пападакіс.

22-річна фігуристка тільки почала виконувати свій парний танець на Олімпійських іграх у Пхьончхані, як її сукня розстібнулася і глядачі побачили її груди.

Пападакіс "одразу відчула це і молилася", продовжуючи свій виступ з партнером Гійомом Сізроном.

Французька фігуристка після виступу заявила, що розстібнута сукня відволікала її під час виступу.

"Це мій найгірший кошмар на Олімпійських іграх. Я сказала собі: "Ти маєш продовжувати", - розповіла Габріела Пападакіс.

"Ми це і зробили, і ми повинні пишатися собою, показавши чудовий результат із тим, що трапилося", - додала вона.

Проблема виникла, коли фігуристка зарано відкинулася назад, а її партнер ненавмисно ззаду розстібнув її зелену сукню.

"Просто прикро втрачати кілька балів через костюм. Ми не готуємося до цього, коли тренуємося", - розповів Гійом Сізрон.

У підсумку французькі дебютанти Олімпійських ігор, які виконали танці самба та румба під хіти Еда Ширана, показали другий результат у змаганнях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Габріела Пападакіс та Гійом Сізрон завершили виступ на другомі місці

Перше місце завоювали канадські фігуристи Тесса Верчу та Стів Моір, які встановили світовий рекорд - отримали 83,67 бала.

Це не перша несправність гардеробу, яка виникла на Олімпіаді у Пхьончхані.

Раніше під час парного виступу з південнокорейської фігуристки Юри Мін зіслизнула сукня.

Проте обидва випадки не йдуть у порівняння з виступом російської фігуристки Катерини Рубльової на Чемпіонаті Європи 2009 року, чия рожева сукня спала майже до живота.

Навіщо обирати костюми, які можуть порватися?

А от фігуристка Мае Береніс Мейте ніколи б не потрапила у таку халепу, як Габріела Пападакіс.

Під час виступу в Пхьончхані француженка одягнула боді та легінси для виступів під пісні Beyoncé.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ Мае Береніс Майте на Олімпіаді в Пхьончхані

Спортсмени на змаганнях можуть вільно носити колготки, штани або гімнастичне трико, оскільки 2004 року скасували так зване "правило Катаріни". Воно вимагало від жінок одягати спідниці та трико, що "покривають стегна та сідниці".

Правило ввели після того, як німецька фігуристка Катаріна Вітт виступила на Олімпіаді 1988 року у костюмі без спідниці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ Катаріни Вітт на Олімпіаді 1988 року

Зараз керівний спортивний орган стверджує, що костюми жінок, які беруть участь у змаганнях, мають бути "скромними, гідними та придатними для спортивних змагань", то чому більше не змагатися в боді чи легінсах?

Фігуристка Катріна Нелкен каже, що легше виступати в традиційному одязі.

"Синхронне плавання, фігурне катання та танці на льоду - одні з кількох видів спорту, де ви повинні виглядати красиво", - зазначила вона у коментарі The Atlantic.