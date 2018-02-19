Україна - третя у Європі за кількістю хворих на кір

Копирайт изображения УНІАН Image caption В Україні 2017 року різко зросла захворюваність на кір

За 2017 рік кількість випадків захворювання на кір у Європі зросла на 400%. Про це повідомляє Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Серед країн, які постраждали від кору найбільше - Румунія з 5562 випадками захворювання, Італія з 5006 випадками та Україна з 4767 випадками.

"В останні роки ці країни зіткнулися з цілою низкою труднощів, зокрема зі зниженням загального охоплення плановою імунізацією, стабільно низьким охопленням імунізацією для маргінальних груп, перебоями у постачанні вакцин і неефективною роботою систем епіднагляду", - наголосили у ВООЗ.

Всього у країнах Європи у 2017 році було зареєстровано понад 21 тисячу випадків кору, 35 людей померло.

Відбулося суттєве зростання захворюваності у порівнянні з 2016 роком, коли в регіоні на кір захворіли понад 5 тисяч осіб.

"Кожний новий випадок кору в Європі нагадує нам про те, що невакциновані діти і дорослі, де б вони не жили, залишаються в групі ризику інфікування і самі можуть сприяти подальшому поширенню хвороби", - наголосила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

Один випадок - це спалах хвороби

У січні у Центрі громадського здоров'я МОЗ підсумували, що у 2017 році захворюваність кором була майже вдвічі вищою, ніж попереднього року.

"Кір - це не грип і не ГРВІ, тому ми не можемо говорити про сезонні піки. Перші тижні 2018 року демонструють більшу кількість захворюваності, ніж останні тижні 2017 року", - сказав директор центру Володимир Курпіта.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ліків проти кору не існує, але запобігти хворобі можна за допомогою вакцинації

Як пояснила Ірина Колеснікова, завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету ім. Богомольця, усі країни світу підтвердили свою волю до ліквідації кору. За таких умов, один випадок кору вважається спалахом хвороби, додала вона.

За словами пані Колесникової, Україна мусить подолати кір так, як зробила це з диким поліомієлітом, - за допомогою вакцинації.

Експерт МОЗ з інфекційних хвороб Федір Лапій підтвердив, що ліків проти кору не існує.

"Ми навчилися трансплантувати серце, але ми не маємо ліків проти кору. Ми маємо ефективну вакцину для того, щоби запобігти кору", - сказав він.

Зарадити ситуації можна навіть після контакту з хворим, зробивши вакцинацію.