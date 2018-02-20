У Сирії десятки людей загинули від авіаударів у Східній Гуті
В результаті бомбардувань сирійськими урядовими військами загинули десятки мирних жителів в підконтрольному повстанцями районі в Східній Гуті поблизу Дамаска, повідомляють активісти.
Щонайменше 77 мирних жителів, серед яких 20 дітей, загинули в понеділок внаслідок авіаударів. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні.
Російські військові підтвердили загострення ситуації в Східній Гуті, але не назвали кількість загиблих.
Вважають, що урядові війська готуються до наземного наступу в Східній Гуті.
В ООН закликають зупинити бомбардування. Представник організації заявив, що ситуація виходить з-під контролю.
Близько 400 тисяч людей живуть у Східній Гуті, яка перебуває в блокаді з 2013 року.
Сирійська влада стверджує, що завдають ударів лише по цілям бойовиків, і звинувачують саме повстанців в обстрілі Дамаска.
Державне агентство Сирії SANA повідомило про одного загиблого в результаті обстрілу Дамаска.
Загострення в зоні деескалації
Східна Гута - одна з так званих зон деескалації, де діє режим припинення вогню. Про створення зон безпеки домовилися навесні минулого року сирійська влада і загони сирійської опозиції за посередництва Ірану, Росії і Туреччини.
Ситуація в Східній Гуті ускладнюється через те, що район з 2013 року перебуває в блокаді. Сирійська влада не пропускає комерційні вантажі в передмістя, де проживають близько 400 тисяч людей. За інформацією ООН, жителям Східної Гути не вистачає продовольства.
Найгірший обстріл за роки
Ліна Сінджаб, кореспондент Бі-бі-сі на Близькому Сході
Обстріли Східної Гути тривають з неділі. Люди побоюються, що тут може повторитися сценарій Алеппо, коли сирійська армія впродовж тривалого часу витісняла повстанців з міста ціною багатьох людських життів.
Під обстріл потрапили магазини, склади, усі ті місця, де можуть перебувати продукти. Пошкоджено дороги, що ускладнює процес доставки в район будь-якої гуманітарної допомоги.
Потрапили під обстріл і чотири тимчасові лікарні, серед яких - пологовий будинок. Тому кількість загиблих може зрости.
Повстанці відповідають мінометними обстрілами Дамаска, але сили урядових військ значно перевершують сили повстанців.
Сім років війни
У березні виповниться сім років від початку війни в Сирії.
За ці роки в Сирії загинули понад 400 тисяч осіб, близько п'яти мільйонів людей змушені були залишити свої будинки, що призвело до найскладнішої міграційної кризи в Європі з часів Другої світової війни.