МОЗ відсторонило ректора медуніверситету Богомольця

Копирайт изображения unian Image caption Відсторонення Катерини Амосової пояснили зривом ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів

Міністерство охорони здоров'я України відсторонило Катерину Амосову від виконання обов'язків ректора медуніверситету ім. Богомольця. Відсторонення пояснили зривом ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів.

Це сталося на фоні скандалу з самогубством студентки з Туркменістану, яка навчалась у цьому виші.

У МОЗ повідомили, що через відсутність договору між медуніверситетом та Центром тестування, студенти третього курсу стоматологічного факультету були позбавлені можливості скласти обов'язковий для продовження навчання іспит "Крок 1. Стоматологія".

"Звертаємо увагу, що студенти-стоматологи НМУ стали єдиними серед усіх своїх колег з 13-ти ВНЗ, для яких сьогодні не відбувся ліцензійний іспит", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що для вирішення ситуації МОЗ доручило Центру тестування призначити для студентів-стоматологів НМУ іншу дату складання ліцензійного іспиту.

Самогубство першокурсниці

Відсторонення пані Амосової сталося на тлі скандалу із самогубством іноземної студентки університету. Однак у МОЗ ці події не пов'язують.

Копирайт изображения WWW.FACEBOOK.COM/KYIV.GP.GOV.UA Image caption Мукаддас Насирлаєва навчалася на першому курсі на стоматолога

Київські водолази вже кілька днів шукають у Дніпрі тіло 19-річної студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої. За даними слідства, надвечір 30 січня дівчина стрибнула у воду з мосту Патона.

За словами адвоката родини Рошанбека Розметова, деканат по роботі з іноземними студентами медуніверситету вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання тимчасової посвідки на проживання.

Дівчина навчалася на першому курсі на стоматолога.

Позиція університету

Після того, як про скандал навколо зникнення дівчини набрав обертів у ЗМІ, керівництво університету Богомольця відсторонило від виконання обов'язків заступника декана з роботи з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування справи.

У виші зазначили, що Мукаддас відрахували через порушення міграційного законодавства. Термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року: до цього часу студентка не змогла оформити посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу.

В університеті пообіцяли провести внутрішню службову перевірку та допомагати правоохоронцям у розслідуванні.