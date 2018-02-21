"Фабрика дітей": як японець отримав 13 дітей від сурогатних матерів

Копирайт изображения EPA Image caption У 2014 році поліція Таїланду знайшла дев'ятьох дітей Мітцутокі Сігета від сурогатних матерів у квартирі в Бангкоку

В Бангкоку суд присудив права батьківства 28-річному японцю Мітцутокі Сігеті, який має 13 дітей від сурогатних матерів з Таїланду.

Його ім'я вперше набуло широкого розголосу в 2014 році, коли стало відомо, що Сігета, син багатого підприємця, став батьком 16 дітей від різних жінок, які надавали послуги сурогатних матерів.

Випадок Сігети, який отримав назву "фабрика дітей", та інші подібні випадки призвели до прийняття у Таїланді закону, що забороняє сурогатне материнство на комерційній основі для іноземців.

Цього тижня суд присудив Сігеті права "єдиного батька" і позбавив батьківських прав сурогатних матерів.

Сам Сігета у судовому засіданні участі не брав, і в остаточному вердикті його прізвище не згадували.

"Заради щастя і майбутніх можливостей, які ці 13 дітей отримають від свого біологічного батька, в якого немає історії поганої поведінки, суд постановляє, що всі 13, народжені за допомогою сурогатного материнства, є законними дітьми позивача", - сказано в заяві Центрального суду у справах неповнолітніх в Бангкоку.

Сігета отримав батьківські права на інших своїх трьох дітей у 2015 році.

У 2014 році Інтерпол провів щодо нього розслідування, після того як стало відомо, що пан Сігета став батьком 16 дітей, народжених від сурогатних матерів в Таїланді.

У його квартирі в Бангкоку провели обшук, під час якого виявили 9 дітей грудного віку, їхніх нянь та одну вагітну сурогатну матір.

Незабаром після цього Сігета залишив Таїланд, але пізніше подав до суду на міністерство соціального розвитку та добробуту людини, щоб відсудити права на своїх дітей.

"Він хотів дуже велику родину"

Джонатан Хед, кореспондент ВВС в Південно-Східній Азії

Коли понад три роки тому в газетах вперше з'явилося зроблене службою безпеки аеропорту нечітке фото Мітцутокі Сігета, що залишає Таїланд з дитиною на руках, відразу гарячково стали висловлюватися припущення про те, що ж насправді стоїть за цим його бажанням ставати батьком від сурогатних матерів?

Деяких з його дітей на той момент вже вивезли до Камбоджі, а тайська поліція почала щодо нього розслідування за підозрою в торгівлі людьми.

Але його адвокати стали доводити, що він просто хотів велику сім'ю і, оскільки є сином багатого бізнесмена, може забезпечити дітям хороший догляд.

Тепер суд в Бангкоку погодився з таким поясненням: тайські чиновники заявили в суді, що їздили в Камбоджу та Японію, де з'ясували, що він дійсно має відповідні умови і достатню кількість нянь, щоб виховати 13 дітей, які знаходяться під опікою держави в Таїланді.

Що відомо про батька?

Про багатодітного батька відомо небагато.

Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, він син мільярдера зі сфери інформаційних технологій.

Сігета заплатив від 9,3 до 12,5 тисяч доларів кожній жінці, яка виношувала його дитину.

ЗМІ Таїланду повідомляють, що він неодружений, володіє декількома компаніями і вже розпланував майбутнє своїх дітей, зокрема, відкрив для них спеціальний фонд.

Після від'їзду з Таїланду, він, мабуть, проживав якийсь час у Гонконгу, а тепер знову повернувся до Японії.

У деяких ЗМІ писали, що він, можливо, їздив до Індії та в Україну в пошуках сурогатних матерів.

Розквіт індустрії сурогатного материнства

Всіх 13 дітей не передадуть пану Сігеті під опіку негайно.

Як роз'яснив його адвокат в інтерв'ю AFP, багатодітний батько тепер має зв'язатися з міністерством соціального забезпечення, щоб узгодити наступні кроки, оскільки порядок передачі дітей не має порушити звичний розпорядок їхнього життя.

Справа Сігети привернула увагу громадськості до розквіту індустрії сурогатного материнства в Таїланді.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Сурогатна матір Патарамон Чанбуа і хлопчик Гаммі з синдромом Дауна, якого не захотіли забирати замовники послуг тайської сурогатної матері

До цього великий резонанс викликала справа хлопчика Гаммі з синдромом Дауна, який в 2014 році народився в тайської сурогатної матері у складі двійні.

Здорову дівчинку з цієї двійні тоді забрала австралійська пара. Хворого хлопчика Гаммі австралійці залишили матері. Вона звернулася до суду.

У квітні 2016 року австралійський суд виправдав пару, яку звинувачували у позбавленні Гаммі батьківського піклування.