Війська Асада увійшли до курдського анклаву, який прагне захопити Туреччина

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі Сирії

Військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін.

Захоплення цього району на півночі Сирії є метою військової операції "Оливкова гілка", яку проводять турецька армія та її союзники у Сирії.

Місцева курдська самооборона звернулася до сирійського президента Башара Асада по допомогу, намагаючись відбити турецький наступ.

Турецькі війська обстріляли район, де знаходилися сирійські військові. В Анкарі заявили, що це змусило військових Асада відступити.

Раніше Туреччина загрожувала сирійській армії конфронтацією, якщо вона втрутиться у ситуацію в регіоні Афрін.

Операція "Оливкова гілка" розпочалася 20 січня. До неї залучені сухопутні сили та авіація турецької армії.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку операції турецькі війська та їхні союзники захопили 45 селищ в регіоні Афрін.

Правозахисна група також повідомляє, що внаслідок боїв загинули 205 протурецьких повстанців, 219 бійців курдської самооборони YPG та 112 цивільних осіб.

Туреччина заявляє, що в ході операції загинули 32 турецьких військових. В Анкарі заперечують втрати серед цивільного населення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місцеві жителі в місті Афрін прощаються з бійцями курдської самооборони, які загинули у боях з турецькою армією та протурецькими повстанцями

Чому уряд Башара Асада втрутився у ситуацію

Сирійський уряд засудив турецький наступ у рамках операції "Оливкова гілка" як "грубу атаку" на суверенітет країни.

Невдовзі після цього представники курдського самоуправління в Афріні закликали уряд Асада "виконувати свої суверенні зобов'язання" і відправити війська, щоб допомогти захистити кордон від турецького наступу.

Сирійський уряд, який уникав конфлікту з курдською самообороною з початку громадянської війни в 2011 році, не відразу відгукнувся на звернення.

Але у вівторок сирійські державні ЗМІ повідомили, що проурядові сили прибули до Афріна, щоб "підтримати місцевих жителів проти агресії, яку проводить турецький режим", і протистояти угрупованню "Ісламська держава", хоча воно не контролює території в цьому районі.

Інформаційний підрозділ ліванського руху "Хезболлах", який бере участь у сирійській війні на боці уряду Башара Асада, розмістив фотографії та відеозаписи пікапів та вантажівок з озброєнням та під сирійськими прапорами, яких пропустили у регіон через контрольно-пропускний пункт.

Репортер державного сирійського інформагентства SANA повідомив, що турецька артилерія обстріляла цю колону пікапів після того, як вона перетнула межі курдського анклаву.

Турецьке державне інформагентство Anadolu пізніше повідомило, що турецькі війська зробили "попереджувальні постріли" у "терористичні групи, які підтримують режим і намагаються просунутися" до Афріна. Обстріляна колона прихильників Асада нібито відступила на відстань близько 10 км.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Протурецькі повстанці, які беруть участь в боях за Афрін

Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган повідомив, що сирійська колона складається з шиїтських добровольців, які воюють на боці Асада, але діють незалежно.

Він додав, що раніше переконав головних союзників сирійського уряду, Росію та Іран, припинити розгортання будь-яких військ в регіоні Афрін.

Чи може це спричинити ширшу ескалацію?

Селін Гіріт, BBC News, Стамбул

Для турків розвиток подій не був дивним, але викликає тривогу.

Туреччина наголосила, що якщо сирійські сили прибудуть в Афрін, щоб підтримати курдські сили YPG, то це матиме серйозні наслідки.

Протистояння може спричинити розширення турецького наступу, спрямованого на те, щоб відбити Афрін в YPG.

Ще не було офіційної заяви щодо останніх подій. Проте прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що повідомлення із припущеннями, що уряду Сирії вдалося укласти угоду з YPG, не були засновані на фактах. Він додав, що "відбуваються брудні та таємні переговори".

В Анкарі наголошують, що налаштовані продовжувати свою операцію незалежно від того, що станеться. Але багато хто стверджує, що Туреччині буде потрібна підтримка Росії, щоб уникнути зіткнення з сирійськими військами.