Венесуела запровадила криптовалюту "Петро"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив криптовалюту "Петро"

Венесуела запровадила власну криптовалюту, намагаючись обійти введені США жорсткі економічні санкції.

Криптовалюта "Петро" має посилити економіку країни, яка вже кілька років страждає від гіперінфляції та девальвації.

Венесуела стверджує, що це перша в світі криптовалюта суверенної держави.

Уряд країни оголосив, що запровадження криптовалюти має на меті зрив економічних санкцій США.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро пообіцяв, що кожен токен буде забезпечений барелем венесуельської сирої нафти.

Всього венесуельська влада планує продати 100 мільйонів "Петро".

Критики кажуть, що такий крок - це відчайдушна спроба Каракаса заробити гроші у той час, коли Венесуела не має можливості сплатити 150 млрд доларів зовнішнього боргу.

Лідери опозиції заявили, що продаж криптовалюти є незаконною емісією боргу. Міністерство фінансів США застерігає, що такий крок венесуельського уряду може порушувати санкції, введені в минулому році.

Економічна криза Венесуели в значній мірі спричинена зниженням цін на нафту та обсягів її видобутку.

Латиноамериканська країна має найбільші зареєстровані запаси нафти в світі. Вона становить 96% експорту країни.