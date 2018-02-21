Чому місто в Австралії стало помаранчевим?

Копирайт изображения QUEENSLAND POLICE

Австралійське місто Шарлевіль, штат Квінсленд, у вівторок охопила пилова буря, яка вкрила місцевість помаранчевим димом. Стихія поламала дерева та спричинила невеликі пошкодження.

Багато людей опублікували фотографії та відеоролики стихії в соціальних мережах.

Місцева влада пояснила, що сильний вітер підняв та розніс бруд регіону.

"Ми бачимо чимало пилу в західній частині штату Квінсленд, оскільки це засушлива і спекотна місцевість. Це, безумовно, одна з найбільш вражаючих подій останніх кількох років", - сказав представник Австралійського бюро метеорології Гаррі Кларк.

За його оцінками, пиловий шторм простягся приблизно на 200 км. Вітер був до 96 км/год, а видимість в місцевому аеропорту зменшилася приблизно до 200 метрів.

Копирайт изображения QUEENSLAND POLICE Image caption Метеорологи повідомили про низьку видимість

Деякі місцеві жителі повідомили, що шторм застав їх зненацька.

"Ми почули гуркіт, тому вийшли на вулицю... Ми обернулися, і побачили великий червоний шторм", - сказав Пейдж Дональд Австралійській мовній корпорації.

Інший житель міста написав у Facebook, що це тривало кілька годин. Інші скаржилися, що не підготували до цього свої будинки.

"Я не закрив вікно в спальні, перш ніж пішов на роботу сьогодні вранці! Пральна машина з цим не впорається", - написала Соня Стріт, розмістивши фотографію ліжка, вкритого пилом.

Копирайт изображения QUEENSLAND POLICE Image caption Пиловий шторм застав місцевих жителів зненацька

Поліція зазначила, що шторм тривав кілька годин і пошкодив деякі будинки у місті.