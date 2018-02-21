Чому місто в Австралії стало помаранчевим?
Австралійське місто Шарлевіль, штат Квінсленд, у вівторок охопила пилова буря, яка вкрила місцевість помаранчевим димом. Стихія поламала дерева та спричинила невеликі пошкодження.
Багато людей опублікували фотографії та відеоролики стихії в соціальних мережах.
Місцева влада пояснила, що сильний вітер підняв та розніс бруд регіону.
"Ми бачимо чимало пилу в західній частині штату Квінсленд, оскільки це засушлива і спекотна місцевість. Це, безумовно, одна з найбільш вражаючих подій останніх кількох років", - сказав представник Австралійського бюро метеорології Гаррі Кларк.
За його оцінками, пиловий шторм простягся приблизно на 200 км. Вітер був до 96 км/год, а видимість в місцевому аеропорту зменшилася приблизно до 200 метрів.
Деякі місцеві жителі повідомили, що шторм застав їх зненацька.
"Ми почули гуркіт, тому вийшли на вулицю... Ми обернулися, і побачили великий червоний шторм", - сказав Пейдж Дональд Австралійській мовній корпорації.
Інший житель міста написав у Facebook, що це тривало кілька годин. Інші скаржилися, що не підготували до цього свої будинки.
"Я не закрив вікно в спальні, перш ніж пішов на роботу сьогодні вранці! Пральна машина з цим не впорається", - написала Соня Стріт, розмістивши фотографію ліжка, вкритого пилом.
Поліція зазначила, що шторм тривав кілька годин і пошкодив деякі будинки у місті.