Загострення у Сирії: "Ракети й міни падають на нас, як дощ”

Копирайт изображения AFP Image caption Тимчасова лікарня у місті Дума

В результаті кількаденних бомбардувань урядовими військами території поблизу сирійської столиці Дамаска, за повідомленнями, загинуло щонайменше 250 людей.

Ситуація в підконтрольному повстанцям районі в Східній Гуті - "за межею уяви", кажуть в ООН.

Сирійські військові кажуть, що намагаються звільнити територію від терористів.

Проурядові сили, які підтримує Росія, активізували свої зусилля, щоб взяти основний опорний пункт в неділю вночі.

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Один з мешканців Фірас Абдулла повідомив BBC, що там ніде було сховатися: "Ми чуємо крики й плач жінок і дітей через вікна їхніх будинків".

"Ракети та міни падають на нас, як дощ. Ніде сховатися від цього жахіття, і це ще не кінець", - додав він.

За словами активістів, серед загиблих - понад 50 дітей. Близько 1200 людей поранено.

ООН закликала до припинення вогню, щоб доставити гуманітарну допомогу та евакуювати поранених.

У Східній Гуті діє ісламістське угрупування "Джейш аль-Іслам".

Крім того, тут діє і "Хайат Тахрір аш-Шам - об'єднання джихадистів під керівництвом колишньої філії "Аль-Кайди" в Сирії.

Нові гравці змінюють війну

Після семи років бойових дій, сирійська війна триває, і вона змінюється, зазначає редактор BBC Middle East Джеремі Бовен.

Президент Асад, схоже, намагається побороти цей останній великий анклав навколо Дамаска - Східну Гуту. Це забезпечить його перемогу навколо столиці.

За вплив на регіон змагаються багато потужних держав: Росія, Іран, Туреччина та Сполучені Штати. Серед них і Сили спеціальних операцій Великої Британії.

Американці та ізраїльтяни вважають Іран великою загрозою.

Але поки гравці змінюється, кровопролиття триває, і це ще не кінець, зазначає кореспондент ВВС.

Наскільки жахлива ситуація в анклаві?

Східна Гута - одна з так званих зон деескалації, де діє режим припинення вогню. Про створення зон безпеки домовилися навесні минулого року сирійська влада і загони сирійської опозиції за посередництва Ірану, Росії та Туреччини.

Копирайт изображения EPA Image caption В результаті останніх бомбардувань постраждали діти

За словами активістів, зараз ситуація найгірша з часу хімічних атак 2013 року.

Активісти також повідомляють, що під бомбардування у вівторок потрапили щонайменше десять міст та сіл поблизу Східної Гути.

"Людям нема куди повертатись", - повідомив місцевий лікар Об'єднання медичного догляду та допомоги, яка підтримує медичні установи у Східній Гуті.

"Вони намагаються вижити, але вони голодують через облогу, і це суттєво їх послабило", - додає він.