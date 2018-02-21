Загострення у Сирії: "Ракети й міни падають на нас, як дощ”
В результаті кількаденних бомбардувань урядовими військами території поблизу сирійської столиці Дамаска, за повідомленнями, загинуло щонайменше 250 людей.
Ситуація в підконтрольному повстанцям районі в Східній Гуті - "за межею уяви", кажуть в ООН.
Сирійські військові кажуть, що намагаються звільнити територію від терористів.
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Проурядові сили, які підтримує Росія, активізували свої зусилля, щоб взяти основний опорний пункт в неділю вночі.
Один з мешканців Фірас Абдулла повідомив BBC, що там ніде було сховатися: "Ми чуємо крики й плач жінок і дітей через вікна їхніх будинків".
"Ракети та міни падають на нас, як дощ. Ніде сховатися від цього жахіття, і це ще не кінець", - додав він.
За словами активістів, серед загиблих - понад 50 дітей. Близько 1200 людей поранено.
ООН закликала до припинення вогню, щоб доставити гуманітарну допомогу та евакуювати поранених.
У Східній Гуті діє ісламістське угрупування "Джейш аль-Іслам".
Крім того, тут діє і "Хайат Тахрір аш-Шам - об'єднання джихадистів під керівництвом колишньої філії "Аль-Кайди" в Сирії.
Нові гравці змінюють війну
Після семи років бойових дій, сирійська війна триває, і вона змінюється, зазначає редактор BBC Middle East Джеремі Бовен.
Президент Асад, схоже, намагається побороти цей останній великий анклав навколо Дамаска - Східну Гуту. Це забезпечить його перемогу навколо столиці.
За вплив на регіон змагаються багато потужних держав: Росія, Іран, Туреччина та Сполучені Штати. Серед них і Сили спеціальних операцій Великої Британії.
Американці та ізраїльтяни вважають Іран великою загрозою.
Але поки гравці змінюється, кровопролиття триває, і це ще не кінець, зазначає кореспондент ВВС.
Наскільки жахлива ситуація в анклаві?
Східна Гута - одна з так званих зон деескалації, де діє режим припинення вогню. Про створення зон безпеки домовилися навесні минулого року сирійська влада і загони сирійської опозиції за посередництва Ірану, Росії та Туреччини.
За словами активістів, зараз ситуація найгірша з часу хімічних атак 2013 року.
Активісти також повідомляють, що під бомбардування у вівторок потрапили щонайменше десять міст та сіл поблизу Східної Гути.
"Людям нема куди повертатись", - повідомив місцевий лікар Об'єднання медичного догляду та допомоги, яка підтримує медичні установи у Східній Гуті.
"Вони намагаються вижити, але вони голодують через облогу, і це суттєво їх послабило", - додає він.