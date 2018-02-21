Норвезька лижниця стала найтитулованішою спортсменкою в історії Олімпіади

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Маріт Бйорген стала найтитулованішою спортсменкою зимових Олімпійських ігр

Сьогодні норвезька лижниця Маріт Бйорген завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Пхьончхані.

Ця медаль стала для 37-річної спортсменки четвертою на нинішній Олімпіаді та чотирнадцятою в спортивній кар'єрі.

Таким чином, вона стала найтитулованішою учасницею в історії зимних Олімпійських ігор.

В Пхьончхані Бйорген отримала нагороду в кожному зі змагань, в яких брала участь - золото в естафеті 4×5 км, срібло в скіатлоні, бронзові нагороди в змаганні на 10 км вільним стилем та в командному спринті.

За кількістю нагород норвезька лижниця обійшла свого співвітчизника - біатлоніста Уле Ейнара Бйорндалена, який завоював за свою кар'єру 13 олімпійських нагород, зокрема вісім золотих медалей.

Бйорген може додати до своєї скарбнички ще одну медаль у неділю, коли відбудуться змагання на 30 км вільним стилем.

"Це важко зрозуміти, насправді. Коли досі залишаєшся спортсменом, просто зосереджуєш увагу на інших змаганнях. Я думаю, що мені потрібно мати час для себе", - говорить пані Бйорген.

Її партнерка по команді, 27-річна Майке Касперсен Фалла зізнається, що брати участь в змаганнях поряд з титулованою співвітчизницею було для неї "дитячою мрією".

"Я дивилися на неї по телебаченню, ще коли була дівчиною, і я бажала кататися так само швидко, як і вона", - згадує пані Фалла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сьогодні Маріт Бйорген та Майке Касперсен Фалла разом завоювали бронзову нагороду в командному спринті

"Тепер я, нарешті, стала лижницею у тій самій команді, що і вона на Олімпіаді, на якій вона стає найтитулованішою (на зимових Олімпійських іграх. - Ред.) учасницею ігор. Це дуже важливо для мене бути в тій самій команді, що і ця казкова жінка", - додає норвезька біатлоністка.

Сьогодні Маріт Бйорген та Майке Касперсен Фалла разом завоювали для Норвегії бронзову нагороду в командному спринті.

Норвегія наразі посідає на іграх в Пхьончхані перше місце за кількістю здобутих її спортсменами олімпійських нагород.