Саакашвілі на три роки заборонили в'їзд в Україну

Копирайт изображения Reuters Image caption Міхеіл Саакашвілі з соратниками незаконно перетнув український кордон 10 вересня 2017 року

Державна прикордонна служба на три роки заборонила Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну.

Цю інформацію підтвердив BBC News Україна речник прикордонної служби Олег Слободян.

Раніше інформацію про заборону оприлюднив на своїй сторінці у Facebook сам Міхеіл Саакашвілі.

Як розповів Олег Слободян, заборона пов'язана з тим, що 10 вересня 2017 року пан Саакашвілі порушив порядок перетину українського кордону, що підтверджене рішенням суду.

Ініціатором заборони виступив начальник Мостиського прикордонного загону, адже саме на пункті пропуску "Шегині" цього загону відбувся перетин кордону 10 вересня.

Заборона на в'їзд до України буде чинна до 13 лютого 2021 року.

Як повідомляла BBC News Україна, більшість іноземних журналістів, які разом з паном Саакашвілі перетнули український кордон з порушенням закону, отримали заборону на в'їзд на три роки.

Копирайт изображения FACEBOOK.MIKHEIL.SAAKASHVILI Image caption Новий нідерландський документ Міхеіла Саакашвілі

12 лютого 2018 року прикордонники затримали Міхеіла Саакашвілі у Києві та видворили до Польщі спеціальним літаком.

Пан Саакашвілі провів кілька днів у Варшаві, а потім поїхав до своєї родини у Нідерланди.

Одразу після приїзду Міхеіл Саакашвілі отримав у Нідерландах документи, що посвідчують особу та дають право на проживання у країнах ЄС.

Як пояснив у коментарі ВВС News Україна Олег Слободян, виданий у ЄС документ міг давати право на в'їзд до України.

Проте з трирічною забороною на в'їзд заїхати в Україну на законних підставах пан Саакашвілі не зможе.

"Я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж через три роки", - прокоментував рішення пан Саакашвілі.

Він пообіцяв підтримувати антипрезидентські протести в Україні.

Улітку 2017 року Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі українського громадянства.