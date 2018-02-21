Україна випередила Росію у рейтингу сприйняття корупції

Копирайт изображения Ssu.gov.ua Image caption Українські правоохоронці люблять розкладати купюри при затриманні чиновників на отриманні хабарів

Україна вперше з 2010 року випередила Росію за "Індексом сприйняття корупції", йдеться у дослідженні Transparency International за 2017 рік.

В організації вказують, що Україна покращила свої показники на один бал та піднялась у рейтингу на одну позицію - з 131 місця на 130-е.

Загалом Україна за результатом 2017 року отримала 30 балів зі 100 можливих.

Серед причин, які дозволили Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів та направлення до суду перших справ щодо топ-корупції.

Також на рейтинг вплинули функціонування реєстру електронних декларацій, реформа ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляції.

Автори досліджень, на яких базується розрахунок індексу, також відзначили зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.

Водночас, в організації нагадують, що за результатами 2016 року Україна покращила свій показник аж на два бали, тож у 2017 темпи позитивних змін знизились.

Це пов'язують серед іншого і з проблемами зі створенням антикорупційного суду,

У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна все ще відстає від сусідів: Польща займає 60-е місце, Словаччина — 50-е, Румунія — 48-е, Угорщина — 45-е, Білорусь — 44-е, Молдова — 31-е.