Україна випередила Росію у рейтингу сприйняття корупції
Україна вперше з 2010 року випередила Росію за "Індексом сприйняття корупції", йдеться у дослідженні Transparency International за 2017 рік.
В організації вказують, що Україна покращила свої показники на один бал та піднялась у рейтингу на одну позицію - з 131 місця на 130-е.
Загалом Україна за результатом 2017 року отримала 30 балів зі 100 можливих.
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Серед причин, які дозволили Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів та направлення до суду перших справ щодо топ-корупції.
Також на рейтинг вплинули функціонування реєстру електронних декларацій, реформа ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляції.
Автори досліджень, на яких базується розрахунок індексу, також відзначили зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.
Водночас, в організації нагадують, що за результатами 2016 року Україна покращила свій показник аж на два бали, тож у 2017 темпи позитивних змін знизились.
Це пов'язують серед іншого і з проблемами зі створенням антикорупційного суду,
У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна все ще відстає від сусідів: Польща займає 60-е місце, Словаччина — 50-е, Румунія — 48-е, Угорщина — 45-е, Білорусь — 44-е, Молдова — 31-е.