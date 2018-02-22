Brit Awards 2018: хто обійшов Еда Ширана?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британська співачка Дуа Ліпа та репер Stormzy отримали по дві нагороди Brit Awards 2018

Репер з Південного Лондона Stormzy несподівано для багатьох здобув основні нагороди музичної премії Brit Awards 2018.

Він переміг у номінації "Найкращий британський виконавець", а його платівку Gang Signs & Prayer визнали найкращим альбомом року.

У заключному виступі репер звернувся до прем'єр-міністра Британії Терези Мей із запитанням про торішню пожежу у Grenfell Tower: "Йо, Тереза Мей, де гроші для Grenfell? Ти думаєш, що ми просто забули про Grenfell?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ репера Stormzy був видовищним і мінімалістичним

В результаті пожежі в будівлі Grenfell Tower, що сталася влітку 2017 року, загинула 71 людина та сотні людей втратили житло.

Співак Ед Ширан пішов додому теж не з порожніми руками - він отримав нагороду у категорії "Глобальний успіх" (Global Success Award).

Основні переможці Brit Awards

Найкращий британський альбом: Stormzy - Gang Signs and Prayer

Найкраща британська виконавиця: Дуа Ліпа

Найкращий британський виконавець: Stormzy

Найкращий британський гурт: Gorillaz

Найкращий британський сингл: Rag 'N' Bone Man - Human

Найкращий британський відеокліп: Harry Styles - Sign of the Times

Британський прорив року: Дуа Ліпа

Глобальний успіх: Ед Ширан

Найкращий іноземний гурт: Foo Fighters

Найкращий іноземний виконавець: Kendrick Lamar

Найкраща іноземна виконавиця: Lorde

Найкращий продюсер: Стів Мак

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Ед Ширан отримав нагороду Global Success Award

Ед Ширан здобув неабиякий комерційний успіх 2017 року, але не обійшов репера Stormzy. Перед церемонією Ширан сказав, що хоче, щоб найкращим альбомом визнали платівку саме цього репера.

"Я думаю, що він зробив альбом року", - сказав співак BBC 5 live. Ширан і Stormzy виступила разом на торішньому шоу з реміксом хіта Ширана Shape Of You.

Та головним героєм вечора, безумовно, став Stormzy.

Він тримався за голову, коли виходив на сцену, щоб отримати нагороду найкращого виконавця Британії, і впав на коліна, коли його назвали лауреатом найкращого альбому країни.

Копирайт изображения Reuters Image caption Репер Stormzy

Він сказав: "Я ніколи ще не працював над чимось подібним. Ми зробили те, завдяки чому, я відчуваю, що можу стояти на цій сцені сьогодні без жодних вагань".

Дві нагороди отримала співачка Дуа Ліпа: її визнали найкращою британською виконавицею та проривом року.

Співачка Дуа Ліпа зворушила глядачів, коли вийшла отримувати нагороду в номінації "прорив року" разом з молодшим братом та сестрою. На неї дивилися мільйони, а вона просто сказала братові й сестрі: "Я люблю вас".

Копирайт изображения Reuters Image caption "Я вас люблю", - сказала зі сцени співачка Дуа Ліпа своєму братові та сестрі

Опісля нагородження Дуа Ліпа розповіла 5 live: "Все, що я роблю - просто хочу показати моєму братові та сестрі, що вони можуть робити все, на що вона налаштовані. Я думаю, що хочу бути для них хороша рольовою моделлю ".