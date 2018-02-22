Brit Awards 2018: хто обійшов Еда Ширана?
Репер з Південного Лондона Stormzy несподівано для багатьох здобув основні нагороди музичної премії Brit Awards 2018.
Він переміг у номінації "Найкращий британський виконавець", а його платівку Gang Signs & Prayer визнали найкращим альбомом року.
У заключному виступі репер звернувся до прем'єр-міністра Британії Терези Мей із запитанням про торішню пожежу у Grenfell Tower: "Йо, Тереза Мей, де гроші для Grenfell? Ти думаєш, що ми просто забули про Grenfell?"
В результаті пожежі в будівлі Grenfell Tower, що сталася влітку 2017 року, загинула 71 людина та сотні людей втратили житло.
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Співак Ед Ширан пішов додому теж не з порожніми руками - він отримав нагороду у категорії "Глобальний успіх" (Global Success Award).
Основні переможці Brit Awards
- Найкращий британський альбом: Stormzy - Gang Signs and Prayer
- Найкраща британська виконавиця: Дуа Ліпа
- Найкращий британський виконавець: Stormzy
- Найкращий британський гурт: Gorillaz
- Найкращий британський сингл: Rag 'N' Bone Man - Human
- Найкращий британський відеокліп: Harry Styles - Sign of the Times
- Британський прорив року: Дуа Ліпа
- Глобальний успіх: Ед Ширан
- Найкращий іноземний гурт: Foo Fighters
- Найкращий іноземний виконавець: Kendrick Lamar
- Найкраща іноземна виконавиця: Lorde
- Найкращий продюсер: Стів Мак
Ед Ширан здобув неабиякий комерційний успіх 2017 року, але не обійшов репера Stormzy. Перед церемонією Ширан сказав, що хоче, щоб найкращим альбомом визнали платівку саме цього репера.
"Я думаю, що він зробив альбом року", - сказав співак BBC 5 live. Ширан і Stormzy виступила разом на торішньому шоу з реміксом хіта Ширана Shape Of You.
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Та головним героєм вечора, безумовно, став Stormzy.
Він тримався за голову, коли виходив на сцену, щоб отримати нагороду найкращого виконавця Британії, і впав на коліна, коли його назвали лауреатом найкращого альбому країни.
Він сказав: "Я ніколи ще не працював над чимось подібним. Ми зробили те, завдяки чому, я відчуваю, що можу стояти на цій сцені сьогодні без жодних вагань".
Дві нагороди отримала співачка Дуа Ліпа: її визнали найкращою британською виконавицею та проривом року.
Співачка Дуа Ліпа зворушила глядачів, коли вийшла отримувати нагороду в номінації "прорив року" разом з молодшим братом та сестрою. На неї дивилися мільйони, а вона просто сказала братові й сестрі: "Я люблю вас".
Опісля нагородження Дуа Ліпа розповіла 5 live: "Все, що я роблю - просто хочу показати моєму братові та сестрі, що вони можуть робити все, на що вона налаштовані. Я думаю, що хочу бути для них хороша рольовою моделлю ".