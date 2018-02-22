Радіоведуча зі США народила в прямому ефірі
Американська радіоведуча Кассіді Проктор вирішила народжувати в прямому ефірі.
Лікарі зробили жінці кесарів розтин в прямому ефірі ранкового шоу Spencer's Neighborhood на радіостанції The Arch в місті Сент-Луїс, де працює Кассіді.
Пані Проктор розповіла журналістам, що рішення транслювати народження дитини було спонтанним, адже перейми почалися на два тижні раніше.
Радіоведуча додала, що пологи в прямому ефірі стали логічним продовженням її щоденної роботи в шоу, оскільки вона ділиться зі слухачами всіма аспектами життя.
Батьки назвали дитину назвали Джеймсоном: це ім'я вибрали слухачі радіостанції в січні.
"Дванадцять дурних імен та дванадцять імен, обраних батьками, змагалися за перше місце. Ми голосувати, поки не зупинилися на Джеймсоні", - розповів директор програми Скотт Роді газеті The Riverfront Times.
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Співведучий Проктор у шоу Спенсер Гравес розповів ВВС, що народження в прямому ефірі було "магічним і інтимним моментом".
Тепер Кассіді Проктор візьме відпустку для догляду за дитиною і на деякий час залишить роботу на радіостанції.