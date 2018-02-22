Саудівська Аравія інвестує 64 млрд доларів в індустрію розваг

Копирайт изображения Getty Images Image caption У грудні саудівський уряд скасував заборону на комерційні кінотеатри

Саудівська Аравія оголосила, що інвестує 64 мільярди доларів у розвиток індустрії розваг протягом наступного десятиліття.

Інвестиції є частиною програми соціальних та економічних реформ, відомої як Vision 2030.

Вона була представлена два роки тому спадкоємцем саудівського престолу Мухаммедом ібн Салманом.

32-річний принц бажає диверсифікувати економіку та зменшити залежність королівства від нафти, зокрема шляхом збільшення витрат домогосподарств на культурні заходи та розваги.

У грудні уряд скасував заборону на комерційні кінотеатри. В Ер-Ріяді зараз споруджується перший оперний театр.

Керівник Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Ахмед бін Акіль аль-Хатіб розповів, що тільки цього року в королівстві відбудуться 5 тисяч заходів, зокрема концерт Maroon 5 та виступ Cirque du Soleil.

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Пан аль-Хатіб наголосив, що сподівається на те, що до кінця 2018 року у секторі розваг буде працювати 220 тисяч людей.

"У минулому інвестори вийшли за межі королівства, щоб зробити свою роботу, а потім наочно продемонструвати її знову в Саудівській Аравії. Зараз відбудуться зміни, і все, що стосується сфери розваг, буде робитися тут", - сказав він.

"Якщо буде воля Аллаха, ви побачите реальні зміни до 2020 року", - додав чиновник.

Поблизу Ер-Ріяда вже планують побудувати велике місто розваг, розміром з Лас-Вегас.

Саудівська Аравія має намір також суттєво посилити свій туристичний сектор.

Копирайт изображения Reuters Image caption У січні в Саудівській Аравії вперше виступила циркова трупа Cirque Eloize

У минулому році принц Мухаммед ібн Салман заявив про прагнення знову зробити Саудівську Аравію "країною поміркованого ісламу, відкритою для всіх релігій, традицій та людей".

У консервативному королівстві вже дозволили жінкам відвідувати футбольні матчі. З червня вони також зможуть керувати автомобілем.

Королівська родина та релігійна еліта Саудівської Аравії є прихильниками жорсткої форми сунітського ісламу, відомої як ваххабізм. Ісламські норми поведінки та одягу суворо дотримуються.