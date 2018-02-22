"Динамо" вийшло до 1/8 Ліги Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Футболісти "Динамо" радіють виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" у матчі на НСК "Олімпійський" зіграло в нічию 0:0 з афінським "АЕК" і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч розпочався з атак грецької команди, які завершилися безрезультатно.

Контратаки київських футболістів - Дерліса Гонсалеса, Жуніора Мораеса та Віктора Циганкова - також не призвели до взяття воріт "АЕК".

На 50-й хвилині голкіперу киян Денису Бойку вдалося врятувати "Динамо" від ймовірного голу.

В підсумку матч завершився без забитих м'ячів.

Раніше з афінською командою кияни зіграли 1:1 на виїзді. Тоді гол на 19-й хвилині забив футболіст "Динамо" Віктор Циганков, але на 80-й хвилині Астріт Айдаревич зрівняв рахунок.

В підсумку грецька команда залишає змагання, а наступного суперника Динамо оголосять на жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги Європи 23 лютого в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському містечку Ньйон.