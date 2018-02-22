В Індійському океані створили заповідник "розміром з Велику Британію"

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Ініціатори угоди сподіваються зберегти природнє середовище дюдоня - морської корови, яку зараз відносять до вразливих видів

Сейшельські острови створили в Індійському океані захищені території "розміром з Велику Британію".

В обмін на списання частини свого державного боргу острівна країна погодилася захистити 210 тисяч квадратних кілометрів океанічних вод.

Створення заповідних територій обмежить туризм і риболовлю на Сейшелах, щоб запобігти подальшому нанесенню шкоди морській флорі та фауні.

Створений актором Леонардо Ді Капріо фонд є одним з інвесторів, які працювали над угодою.

Володар "Оскара" зазначив: "Ці зусилля допоможуть народу Сейшельських островів захистити свій океан для майбутніх поколінь і слугуватимуть моделлю майбутніх проектів з охорони морських територій в усьому світі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фонд актора Леонардо Ді Капріо був одним із інвесторів, що працювали над угодою з Сейшельскими островами

Президент Сейшельських островів Денні Форе наголосив: "Наш великий океан дає можливості для розвитку, а також відповідальність.

"Плануючи належним чином захист нашого природного середовища, ми можемо бути впевнені, що ми також захищаємо наших людей та їх життєдіяльність від непевного майбутнього», - додав він.

В чому полягає угода?

Це, мабуть, перша угода по заміні боргових зобов'язань, призначена для захисту океанічних територій у світі.

Уряд Сейшельських островів погодив таку угоду ще у 2016 році з американською благодійною організацією захисту природи Nature Conservancy та багатьма інвесторами.

За умовами угоди на суму 21 млн доларів, благодійна організація та інвестори, зокрема Фонд Леонардо Ді Капріо, виплатили частину державного боргу Сейшельських островів.

Потім країна буде направляти майбутні платежі по державному боргу у новий трастовий фонд - Трастовий фонд збереження природного середовища та адаптації до кліматичних змін Сейшельських островів (SeyCCAT).

Цей траст запропонує менші відсоткові ставки по виплаті заборгованості, а будь-які заощадження направлять на фінансування нових проектів, спрямованих на захист морських флори та фауни та адаптації наслідків зміни клімату.

Що будуть захищати?

В рамках угоди, Сейшельські острови збільшують розмір захищених океанських територій від 0,04% до 30% до 2020 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сейшельські острови до 2020 року збільшать захищених океанських володінь до 30%

Перша частина плану передбачає створення двох нових морських парків.

Перший з них охоплює острови Альдабра, де гніздяться колонії птахів, мешкають сотні тисяч черепах, а також дюгонь - морська корова - один з найбільш вразливих видів в Індійському океані.

Ця територія буде повністю захищена, дозволять лише дослідницький та регульований туризм.

Другий парк охопить морські території навколо головних островів Сейшельських островів і обмежить там риболовлю та туризм.

"Це є суттєвим досягненням у нашій місії з поширення охорони природи на глобальний рівень. Те, що ви бачите сьогодні на Сейшельських островах, - це те, що ми очікуємо представити в Карибському басейні та інших океанічних регіонах, які стикаються з загрозами зміни клімат", - наголосив генеральний директор Nature Conservancy Марк Терчек.