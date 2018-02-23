Топ-10 жартів про Hyperloop в Україні
Очільник міністерства інфраструктури Володимир Омелян 21 лютого зробив гучний анонс: у Дніпрі почнуть будувати тестовий майданчик для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.
"Ми робимо ставку на ревіталізацію наших технологій. Надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км/год, відходять у минуле з появою Hyperloop", - розповів пан Омелян.
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Новина сколихнула мережу.
У Twitter з'явився акаунт "Гіперлуп", в описі якого зазначено: "Я український Гіперлуп. Прийшов вирішити всі транспортні проблеми України".
Дехто поставився до його появи скептично: "Хюндаї перейменують у гіперлуп, та й по тому."
Віктор Нестуля пише: "Нарешті зрозумів, навіщо нам свій Гіперлуп. Це ж його можна буде парить державі на 43% дорожче, ніж у Маска!"
Як виглядатиме Hyperloop по-українськи?
Користувачі Twitter продемонстрували своє бачення Hyperloop на українських просторах.
"На третю платформу прибуває гіперлуп по маршруту Козятин - Київ. Нумерація вагонів з голови лупа", - пише Олексій Олікс Кардаш.
А отак, на думку користувачів соцмереж, може виглядати Hyperloop на Троєщину.
Дехто вважає, що Hyperloop повинен хоч трохи нагадувати українську маршрутку.
Користувачі Facebook навіть показали дизайн квитків на швидкісний потяг.
А декого новина про Hyperloop надихнула на поезію. Згадали кияни й про обіцяне метро на київську Троєщину.
Як курсуватиме Hyperloop
У мережі активно поширювали пост від порталу вигаданих новин про те, що "перший Hyperloop в Україні побудують між Львовом і Жовквою.
"Завдяки надшвидкому переміщенню у вакуумному тунелі відстань між цими містами можна буде подолати за 30 секунд, з урахуванням двох зупинок по 5 секунд в Дрогобичі та Червонограді", - сказано в гумористичній "новині".
У дніпрян - своя версія маршруту.