Топ-10 жартів про Hyperloop в Україні

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Очільник міністерства інфраструктури Володимир Омелян 21 лютого зробив гучний анонс: у Дніпрі почнуть будувати тестовий майданчик для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

"Ми робимо ставку на ревіталізацію наших технологій. Надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км/год, відходять у минуле з появою Hyperloop", - розповів пан Омелян.

Новина сколихнула мережу.

У Twitter з'явився акаунт "Гіперлуп", в описі якого зазначено: "Я український Гіперлуп. Прийшов вирішити всі транспортні проблеми України".

Дехто поставився до його появи скептично: "Хюндаї перейменують у гіперлуп, та й по тому."

Віктор Нестуля пише: "Нарешті зрозумів, навіщо нам свій Гіперлуп. Це ж його можна буде парить державі на 43% дорожче, ніж у Маска!"

Як виглядатиме Hyperloop по-українськи?

Користувачі Twitter продемонстрували своє бачення Hyperloop на українських просторах.

"На третю платформу прибуває гіперлуп по маршруту Козятин - Київ. Нумерація вагонів з голови лупа", - пише Олексій Олікс Кардаш.

А отак, на думку користувачів соцмереж, може виглядати Hyperloop на Троєщину.

Дехто вважає, що Hyperloop повинен хоч трохи нагадувати українську маршрутку.

Користувачі Facebook навіть показали дизайн квитків на швидкісний потяг.

А декого новина про Hyperloop надихнула на поезію. Згадали кияни й про обіцяне метро на київську Троєщину.

Як курсуватиме Hyperloop

У мережі активно поширювали пост від порталу вигаданих новин про те, що "перший Hyperloop в Україні побудують між Львовом і Жовквою.

"Завдяки надшвидкому переміщенню у вакуумному тунелі відстань між цими містами можна буде подолати за 30 секунд, з урахуванням двох зупинок по 5 секунд в Дрогобичі та Червонограді", - сказано в гумористичній "новині".

У дніпрян - своя версія маршруту.