Морський флот поповнять конфіскованим судном

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Транспортне судно "Sky Moon", яке ще у листопаді 2016 року затримали за незаконні візити до Криму, передадуть Військово-морським силам України. Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону України.

Прикордонна служба України зловила порушників на шляху із Севастополя до молдовського порту Джурджулешти. На борту перебувало дев'ятеро членів екіпажу та вантаж - понад 3 тисячі кілограмів технічної соди.

ТТХ судна Sky Moon Довжина: 82 метри

Ширина: 13 метрів

Осадка: 5,6 метра

"Планується, що сода буде передаватися для реалізації та поповнення державного бюджету, а судно планується до передачі до Військово-морських сил Збройних сил України" - розповів заступник військового прокурора Роман Мрочко.

"У Військово-морських силах це судно може використовуватися як допоміжне, по аналогії з танкером U760 "Фастів", - розповів BBC Україна військовий експерт, керівник Українського мілітарного Центру (УМЦ) Тарас Чмут.

Рік тому капітана "Sky Moon" - громадянина Сирії - визнали винним у порушення митних правил і всім членам екіпажу на 3 роки заборонили в'їжджати до України.

Судно з товаром, яке оцінило у 18,5 млн гривень, конфіскували на користь держави.

22 червня 2017 року Апеляційний суд підтвердив передачу "Sky Moon" та виявлену контрабанду в дохід держави.

Слідство встановило, що танзанійське судно "Sky Moon" протягом 2016 року 8 разів заходило у закриті кримські порти Керчі, Феодосії, Севастополя, з яких, порушуючи українське законодавство, переміщувало до Туреччини та Молдови металолом, кальциновану та технічну соду, насіння льону.