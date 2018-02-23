Француз програв у суді справу про порно на роботі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Європейський суд з прав людини став на сторону роботодавця у конфлікті щодо звільнення через порнографію на робочому комп'ютері

Колишній працівник французької залізниці Ерік Ліберт програв судовий процес про порушення роботодавцем права на особисте життя, який загалом тривав 10 років.

Пан Ліберт стверджував, що його право на приватне життя порушили, коли представник роботодавця відкрив на його робочому комп'ютері файли з порнографією.

Проте Європейський суд з прав людини виніс постанову не на користь екс-працівника залізниці, погодившись, що файли потрібно було чітко ідентифікувати як приватні.

Суд також визначив, що представники компанії мали право відкрити ці файли.

Пана Ліберта, заступника начальника регіонального відділу спостереження французької державної залізничної компанії SNCF в Ам'єні, відсторонили від обов'язків 2007 року.

Його комп'ютер перевірили за його відсутності.

На ньому представники SNCF знайшли порнографічні відео та зображення, а також підроблені документи.

2008 року Еріка Ліберта звільнили.

Після звільнення він спочатку подав апеляцію до суду нижчої інстанції по трудових конфліктах, програв, і далі подавав апеляції до французьких судів вищої інстанції.

У своєму рішенні, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив, що у справі Ліберта проти Франції не було порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини, а саме права на повагу до особистого та сімейного життя.

У рішенні зазначається, що французьке законодавство передбачає певну конфіденційність, якщо мова йде про файли на робочому комп'ютері, позначені як особисті. Однак вони можуть бути відкриті в присутності працівника або якщо йому сказали про це заздалегідь.

"Серйозне порушення"

У справі пана Ліберта Європейський суд з прав людини погодився з рішеннями французьких судів про те, що файли не були належним чином ідентифіковані як приватні, хоча вони були позначені як особисті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Європейський суд з прав людини не порадував пана Ліберта своїм рішенням

Також ЄСПЛ взяв до уваги висновки французьких судів, згідно з якими компанія SNCF на законних підставах потурбувалася про використання своїх комп'ютерів "відповідно до договірних зобов'язань та відповідних правил".

Європейський суд з прав людини також взяв до уваги рішення французького апеляційного суду. Останній постановив, що пан Ліберт здійснив "серйозне порушення професійного етичного кодексу SNCF та відповідних внутрішніх принципів роботи".

"Як наголошує апеляційний суд, його дії були особливо серйозними, оскільки, як посадова особа, відповідальна за загальний нагляд, від нього очікували, що він стане прикладом", - говориться у рішенні ЄСПЛ.