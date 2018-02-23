Угода на мільярд: Укрзалізниця купить у США 30 тепловозів

Копирайт изображения Укрзалізниця Image caption Момент підписання історичної угоди

Укрзалізниця у 2018-2019 роках придбає в американської компанії General Electric 30 вантажних дизельних локомотивів TE33AC. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Тепловозів "Укрзалізниця" не купувала рівно десять останніх років. Партія, яку поставить General Electric у співпраці з українськими підприємствами, - найбільша в незалежній Україні", - зазначив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Постачання локомотивів відбудеться відповідно до рамкової угоди про оновлення рухомого складу на суму у 1 млрд доларів, підписаної сьогодні між "Укрзалізницею" та американською компанією.

Виробництво локомотивів стартує на початку цього року в США і перші поставки мають відбутися вже цієї осені.

В General Electric зазначили, що мова йде про найбільший контракт, який ця американська компанія будь-коли підписувала в Україні. В рамках його реалізації компанія не тільки поставить в Україну 30 локомотивів, але й здійснюватиме їхнє обслуговування, а також ремонт інших українських локомотивів.

Чим американські тепловози кращі за радянські?

В "Укрзалізниці" зазначають, що американські тепловози ТЕ33АС адаптовані до кліматичних умов пострадянського простору та не шкодять довкіллю так, як радянські тепловози.

"У порівнянні з тепловозами 2ТЕ10 та 2ТЕ116 шкідливі викиди знижені більш ніж на 40 %. Це вантажні тепловози (американські локомотиви GE TE33AC. - Ред.) нового покоління з асинхронними тяговими електродвигунами потужністю 3356 кВт. Конструкційна швидкість - 120 км/годину", - наголошують в компанії.

Окрім того, тепловози обладнані сучасною системою діагностики, здатною виявити дефекти та своєчасно повідомити про них машиністу.

"У них високі тягові властивості за рахунок вбудованої комп'ютеризованої мікропроцесорної системи управління і діагностики з електронним впорскуванням палива", - повідомляють в "Укрзалізниці".

"Це потужний сигнал інвесторам, що Україна змінює спосіб ведення бізнесу, що добре для населення і для економіки", - прокоментувала підписання угоди посол США в Україні Марі Йованович.

В "Укрзалізниці" також зазначають, що тепловози GE TE33AC вже використовують у пострадянських країнах Центральної Азії з шириною залізничної колії 1520 мм.