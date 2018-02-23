США застосують "найбільший" пакет санкцій щодо КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявив, що запускає "найбільший у світі" пакет нових санкцій проти Північної Кореї.

Нові заходи спрямують на понад 50 кораблів та морських транспортних компаній у Північній Кореї, а також у Китаї та Тайвані.

США вже накладали санкції на Північну Корею через її ядерну програму.

"Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший пакет санкцій щодо північнокорейського режиму", - повідомив пан Трамп.

Санкції послаблять Північну Корею, скоротять джерела її доходів, видобуток палива для ядерної програми та залишать наявні обмеження.

Також американська скарбниця назвала окремих фізичних осіб та 27 компаній, на які розповсюдять санкції.

Серед них: шістнадцять судноплавних компаній, більшість із них розташовані у Північній Кореї, але п'ять зареєстровані в Гонконзі, дві на материковій частині Китаю, дві у Тайвані, одна у Панамі та одна у Сінгапурі.

Також у списку двадцять вісім кораблів, більшість із них північнокорейські, але два з них плавають із панамським прапором, один із Коморських островів та ще один із Танзанії.