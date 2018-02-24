Світоліна зіграє з росіянкою у фіналі тенісного турніру в Дубаї
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA Premier у Дубаї (ОАЕ).
У півфіналі українка виграла в екс-першої ракетки світу, представниці Німеччини Анжелік Кербер з рахунком 6:3, 6:3.
У фіналі 4 ракетка світу Світоліна зустрінеться із росіянкою Дарією Касаткіною.
"Я спробую бути готовою і просто здолати наступну суперницю. Я не виглядаю якось особливо, тому що це ще один фінал, ще один шанс виграти титул, ще один шанс засвоїти щось нове. Для мене дуже важливо викластися там на 100%, а там побачимо, що з того вийде," - розповіла пані Світоліна після гри у півфіналі.
Переможець фіналу у Дубаях отримає 2 млн доларів США.
У січні Еліна Світоліна вже отримала один титул.
Вона перемогла в автралійському Брісбені в турнірі з призовим фондом майже 900 тис доларів.