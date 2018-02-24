Анкету на пошук роботи Стіва Джобса виставлять на продаж
Анкету на пошук роботи засновника Apple Стіва Джобса, датовану 1973 роком, планують продати за 50 000 доларів США.
Формуляр пан Джобс заповнив за три роки до того, як заснував компанію, яка зробила його мільярдером.
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Документ на одну сторінку, з орфографічними помилками, показує захоплення пана Джобса технологіями ще до приходу в цю сферу.
Він перерахував свої спеціальні здібності як "технік електроніки або інженер-конструктор" і поставив "так" у графі "володіння комп'ютером".
Невідомо, для чого саме пан Джобс заповнював анкету, а також, чи отримав він роботу.
Він написав своє ім'я як "Стівен Джобс" та замість адреси вказав "Дивіться коледж". Також вказано, що він відвідував школу Портленді, штату Орегон.
У формі Джобс також написав "так" у графі "водійські права», але на запитання, чи має він доступ до автомобіля, вказав що "можливо, але взагалі-то, ні".
Біля графи телефон засновник iPhone вказав "ні".
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Джобс помер від раку у віці 56 років у 2011 році.
Аукціон, організований у Бостоні, відбудеться 8-15 березня.
На ньому також представлять й інші предмети, які належали знаменитостям:
- 2001 Технічне керівництво з Mac OS X у вигляді зошита, зшитого спіралями, з підписом Стіва Джобса (вартість: 25 тис. доларів США)
- 2008 Підписана вирізка з газети з фотографією Джобса та заголовком "Новий, швидший iPhone буде продаватися за 199 доларів" (вартість: 15 тис. доларів США)
- Підписана фотографія Джона Леннона та Йоко Оно, зроблена у 1977 році в Токіо (вартість: 20 тис. доларів США)
- Підписаний Постер 1976 року з Бобом Марлі та The Wailers (вартість: 15 тис. доларів США)
- Відбиток пальців Джимі Хендрікса 1969 року, який був заарештований в Торонто за дозу наркотиків, пізніше підписаний самим музикантом (вартість: 15 тис. доларів США)
- Любовний лист британської співачки Емі Вайнгаус до чоловіка Блейка Філдер-Чавіла (вартість: 4 тис. доларів США)