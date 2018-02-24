Анкету на пошук роботи Стіва Джобса виставлять на продаж

Копирайт изображения Getty/RR Auction Image caption Захоплення Стіва Джобса були вказані в анкеті ще у 1973 році

Анкету на пошук роботи засновника Apple Стіва Джобса, датовану 1973 роком, планують продати за 50 000 доларів США.

Формуляр пан Джобс заповнив за три роки до того, як заснував компанію, яка зробила його мільярдером.

Документ на одну сторінку, з орфографічними помилками, показує захоплення пана Джобса технологіями ще до приходу в цю сферу.

Він перерахував свої спеціальні здібності як "технік електроніки або інженер-конструктор" і поставив "так" у графі "володіння комп'ютером".

Невідомо, для чого саме пан Джобс заповнював анкету, а також, чи отримав він роботу.

Він написав своє ім'я як "Стівен Джобс" та замість адреси вказав "Дивіться коледж". Також вказано, що він відвідував школу Портленді, штату Орегон.

У формі Джобс також написав "так" у графі "водійські права», але на запитання, чи має він доступ до автомобіля, вказав що "можливо, але взагалі-то, ні".

Біля графи телефон засновник iPhone вказав "ні".

Джобс помер від раку у віці 56 років у 2011 році.

Аукціон, організований у Бостоні, відбудеться 8-15 березня.

На ньому також представлять й інші предмети, які належали знаменитостям: