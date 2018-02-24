Працівники "Червоного хреста" користувалися секс-послугами

Копирайт изображения Getty Images Image caption МКЧХ розпочав внутрішнє розслідування після звинувачень у неправомірних діях

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) визнав, що протягом останніх трьох років 21 працівник залишив посаду за користування сексуальними послугами. Розголос стався після численних скарг на непристойну поведінку з боку співробітників гуманітарної організації.

"Я дав дорученням моїм колегам зібрати дані, які ми маємо про сексуальну поведінку, і я можу сказати, що з 2015 року ми виявили 21 співробітника, який був або звільнений за оплату сексуальних послуг, або подав у відставку під час внутрішнього розслідування" - заявив у п'ятницю Генеральний директор МКЧХ Ів Даккорд.

Два інші співробітника, яких запідозрили у вчиненні сексуального розбещення, не відновили своїх контрактів, сказав пан Даккорд, додавши, що він "глибоко засмучений повідомляти такі цифри".

Кодекс поведінки прямо забороняє співробітниками чи партнерам МКЧХ платити за сексуальні послуги з 2006 року.

Пан Даккорд сказав, що нещодавній звіт гуманітарних агентств про порушення сексуального характеру, підштовхнув штаб МКЧХ в Женеві до проведення внутрішнього розслідування.

У ньому зокрема зазначено, що агентство допомоги дітям Plan International підтвердило шість випадків сексуального насильства та експлуатації дітей співробітниками та партнерами.

Ів Даккорд заявив, що у "Червоному хресту", в якому 17 тис. співробітників по всьому світу, стурбовані неналежною реакцією на подібні інциденти.

"Ця поведінка є зрадою людей і громад, яким ми там служимо", - сказав пан Даккорд.

У організації обіцяють, що у майбутньому реакція буде більш тверда, і що кожен працівник, який порушив кодекс поведінки, понесе відповідальність.

Увагу до Міжнародної організації привернула британська газета "The Times", яка повідомила, що британський партнер "Червоного хреста" Oxfam GB приховав звинувачення про сексуальну поведінку своїх співробітників в Гаїті.

На фоні скандалу у четвер пішов з посади заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Джастін Форсайт. Він визнав, що ще бувши керівником британської організації "Зберегти дітей", він неналежно відреагував на три скарги про непристойну поведінку співробітників.