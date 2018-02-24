"Євробачення-2018": що відомо про співака MELOVIN?

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Співак MELOVIN із піснею "Under the ladder" виграв у фіналі Національного відбору і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018", який пройде в Португалії.

MELOVIN за свій виступ отримав від суддів п'ять балів.

Співака врятувала максимальна кількість голосів від глядачів - шість, у сумі він отримав 11 балів.

Друге місце в національному відборі посіла співачка Tayanna (Тетяна Решетняк). Вона отримала 10 балів (шість від журі та чотири від глядачів).

Гурт Kadnay із загальними восьми балами посів третє місце.

До складу журі входили Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Два півфінали і гранд-фінал "Євробачення-2018" пройдуть 8, 10 і 12 травня.

Завдяки торішній перемозі Сальвадора Собрала від Португалії, конкурс пройде у Лісабоні, столиці країни.

Згідно з жеребкуванням організаторів, MELOVIN виступатиме у другій половині другого півфіналу конкурсу - у четвер 10 травня.

Хто ж такий MELOVIN?

MELOVIN, він же Костянтин Бочаров, у 2015 році переміг на шоу "Х-Фактор".

Артист вже брав участь у Нацвідборі на конкурс Євробачення-2017 з англомовною піснею "Wonder".

Тоді він посів третє місце, отримавши рекордну кількість глядацьких голосів - понад 60 тисяч.

Що було на відборі?

Серед претендентів, які хотіли виступити від України були: переможці другого півфіналу TAYANNA, MELOVIN, KADNAY, і тріумфатори першого півфіналу VILNA, LAUD і The Erised.

Група KADNAY виступили першими, другою була співачка TAYANNA, третіми на сцену вийшла група The Erised.

Четвертий номер дістався LAUD. Проект VILNA був під номером 5. Melovin завершив низку виступів.

На конкурсі стався і прикрий випадок, після виступу співачки TAYANNA. Андрій Данилко попросив ще раз увімкнути фонограму співачки, "аби розвіяти сумніви", чи співала артистка наживо.

На це із залу чоловік вигукнув "Ганьба", а пан Данилко нецензурно вилаявся йому у відповідь.

Пізніше пан Данилко вибачився, але згодом стало відомо, що чоловік із залу був адміністратором співачки.

Також під час Нацвідбору виступила переможниця "Євробачення-2016" та суддя нацвідбору Джамала. Вона презентувала свою нову пісню "Крила".