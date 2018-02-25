Рада безпеки ООН проголосувала за перемир'я у Сирії

Копирайт изображения AFP Image caption Резолюцію щодо перемир'я у Сирії обговорювали три дні

Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію, у якій вимагає 30-ти денного припинення вогню для того, аби надати медичну і гуманітарну допомогу постраждалим у конфлікті.

Починаючи від четверга, голосування відкладали кілька разів, оскільки члени Ради безпеки ООН не могли дійти спільного рішення.

Росія, яка є союзником сирійського уряду, наполягала на внесенні змін до резолюції, тоді як дипломати західних держав звинувачували Москву у затягуванні часу.

Впродовж усього минулого тижня тривали бомбардування Східної Гути - анклаву повстанців поблизу Дамаска.

За повідомленнями, близько 500 людей загинули під час ударів по анклаву, завданих урядовими силами від минулої неділі.

Удари, яких завдали повстанці по Дамаску у відповідь, забрали життя щонайменше 16 цивільних.

Копирайт изображения AFP Image caption Посилені удари по містах у Східній Гуті тривають тиждень

За твердженнями правозахисників, урядові сили продовжили завдавати удари і після ухвалення резолюції ООН.

Базований в Лондоні Сирійський центр спостереження за правами людини твердить, що удари здійснюють як сирійські урядові, так і російські літаки.

Росія заперечує пряму участь в авіаударах.

Сирійський уряд твердить, що не завдає ударів по цивільних, а має на меті звільнити Східну Гуту від "терористів" - термін, яким у сирійському уряді називають як ісламських бойовиків, так і антиурядових повстанців, які утримують анклав.

Проте бомбові удари поширюються на територію, де перебувають близько 400 тисяч людей.

Допомогові агенції повідомляють, що за тиждень у регіоні було зруйновано кілька шпиталів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав нинішню ситуацію у Східній Гуті "пеклом на землі".