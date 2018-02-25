Китайська компартія пропонує не обмежувати президента двома п'ятирічками

Копирайт изображения Getty Images

Комуністична партія Китаю пропонує прибрати з конституції країни обмеження президентства двома п'ятирічними термінами.

Якщо зміни будуть схвалені, нинішній лідер країни Сі Цзіньпін зможе залишатися на посаді і після 2023 року, коли завершиться його другий президентський термін.

Минулого року Комуністична партія Китаю проголосувала за закріплення ідеології Сі Цзіньпіна у статуті партії, чим прирівняла його до засновника партії Мао Цзедуна.

Нинішній китайський лідер народився у 1953, а його батьком був один із засновників китайської Компартії, до якої сам Сі Цзіньпін приєднався у 1974. Після цього він пройшов усі щаблі влади аж до посади президента у 2013 році.

Його керівництво відзначилося економічними реформами, потужною кампанією проти корупції, так само, як і відновленням націоналізму та порушенням прав людини.

Оголошення про плани Компартії було зроблено китайською державною новинною агенцією "Сіньхуа".

"Центральний комітет Комуністичної партії Китаю запропонував вилучити із конституції країни норму щодо того, що президент і віце-президент Китайської Народної Республіки не можуть обіймати свої посади більше, ніж два терміни поспіль".

Інші подробиці не повідомлялися, проте очікується, що згодом має бути оприлюднений повний текст конституційної поправки.

Копирайт изображения AFP Image caption Останнім часом Сі Цзіньіпа стали порівнювати із великим Мао

Час оприлюднення пропозиції був обраний дуже влучно - у понеділок китайці повертаються на роботу після святкування Нового року.

Китай також посідає центральне місце у церемонії закриття зимових ігор у Пхьончхані, оскільки Південна Корея передає естафету Олімпійських ігор у 2022 році саме Пекіну.

За чинною конституцією, Сі Цзіньпін мав би залишити президентську посаду у 2023 році. Традиція обмежувати президентське правління десятьма роками з'явилася у 1990-х, коли лідер-ветеран Комуністичної партії Ден Сяопін вирішив у такий спосіб запобігти повторенню хаосу, що став наслідком завершення епохи Мао Цзедуна.

Пропозиція Компартії була досить очікуваною, - повідомляє Сілія Хаттон, регіональний редактор BBC World Service в Азії.

"Його фото - на білбордах по всій країні, а його авторизоване прізвисько - "татусь Сі" - фігурує у офіційних піснях".