КНДР готова вести переговори зі США - Сеул

Копирайт изображения Reuters Image caption Церемонію відвідала донька президента США Дональда Трампа Іванка.

У Південній Кореї заявили, що КНДР готова вести переговори зі США.

Про це оголосили після того, як північнокорейський генерал Кім Юнхол зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Церемонію відвідує донька президента США Дональда Трампа Іванка. Американські чиновники виключили зустріч із північнокорейською делегацією.

Раніше у США заявляли, що віце-президент Майк Пенс мав зустрітися із делегацією КНДР, але цього не сталося.

Корейський півострів розділений з часів війни 1950-53 років, обидві країни так і не підписали мирну угоду.

Зближення між двома Кореями прослідковувалося тоді, коли КНДР захотіла вставити клин між Південною Кореєю та США.

Експерти застерігають, що останні події не знімуть напруженості у регіоні, особливо після тогорічних ядерних і ракетних випробувань, які провели у КНДР.

Нові санкції

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запускає "найбільший у світі" пакет нових санкцій проти Північної Кореї.

Нові заходи мали спрямувати на понад 50 кораблів та морських транспортних компаній у Північній Кореї, а також у Китаї та Тайвані.

Копирайт изображения Reuters

США вже накладали санкції на Північну Корею через її ядерну програму.

Санкції послаблять Північну Корею, скоротять джерела її доходів, видобуток палива для ядерної програми та залишать наявні обмеження.

Також американська скарбниця назвала окремих фізичних осіб та 27 компаній, на які розповсюдять санкції.

Серед них: шістнадцять судноплавних компаній, більшість із них розташовані у Північній Кореї, але п'ять зареєстровані в Гонконзі, дві на материковій частині Китаю, дві у Тайвані, одна у Панамі та одна у Сінгапурі.

Також у списку двадцять вісім кораблів, більшість із них північнокорейські, але два з них плавають із панамським прапором, один із Коморських островів та ще один із Танзанії.