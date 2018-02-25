Сирія: по Східній Гуті завдають авіаудари попри резолюцію ООН

Копирайт изображения Reuters Image caption Зруйновані будинки та транспорт у Східній Гуті, внаслідок аваіударів сирійського уряду

Авіаудари сирійського уряду проти повстанців продовжуються, попри резолюцію про припинення вогню, яку ухвалила Рада Безпеки ООН у п'ятницю.

За тиждень бомбардувань поблизу столиці Дамаску загинули сотні людей.

Атаки також продовжувалися з землі, через кілька годин після того, як ООН закликала до 30-денного "негайного" перемир'я.

У неділю Франція та Німеччина закликали Росію чинити тиск на сирійський уряд, аби припинити вогонь.

У розмові з російським президентом Володимиром Путіним телефоном, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали до виконання резолюції ООН.

Резолюція ООН має дозволити доставку гуманітарної допомоги та медичну евакуацію, але перемир'я не покриває операції проти найбільших джихадистських повстанських груп.

Що сталося в неділю?

Принаймні троє людей загинули внаслідок авіаударів сирійського уряду. Повстанська група зі Східної Гути, поблизу Дамаску повідомила, що загинули кілька солдатів урядової армії.

Організація також повідомила про кількох жертв з обох сторін після того, як сирійські урядові сили зіткнулися з повстанцями в південних районах анклаву.

Копирайт изображения Reuters Image caption Під час авіаударів у Східній Гуті були поранені діти

Сирійські сили з землі намагаються ввійти в Східну Гуту, заявили як опозиційні, так і проурядові джерела в неділю.

Уряд намагається зайняти територію, яку утримують повстанці з декількох фронтів, але поки атаки відбивають, заявили повстанські групи.

Іран заявив, що "дотримується" припинення вогню, але продовжуватиме свої військові операції у районах навколо Дамаску, повідомляє агентство Reuters.

Іран та Росія - ключові прибічники президента Сирії Башара Асада та відіграють важливу роль, аби повернути урядовий контроль по всій країні.