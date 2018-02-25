Сирія: по Східній Гуті завдають авіаудари попри резолюцію ООН
Авіаудари сирійського уряду проти повстанців продовжуються, попри резолюцію про припинення вогню, яку ухвалила Рада Безпеки ООН у п'ятницю.
За тиждень бомбардувань поблизу столиці Дамаску загинули сотні людей.
Атаки також продовжувалися з землі, через кілька годин після того, як ООН закликала до 30-денного "негайного" перемир'я.
У неділю Франція та Німеччина закликали Росію чинити тиск на сирійський уряд, аби припинити вогонь.
У розмові з російським президентом Володимиром Путіним телефоном, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали до виконання резолюції ООН.
- Що відомо про загибель російських бійців у Сирії
- Сирія: через російські авіаудари загинули десятки цивільних
Резолюція ООН має дозволити доставку гуманітарної допомоги та медичну евакуацію, але перемир'я не покриває операції проти найбільших джихадистських повстанських груп.
Що сталося в неділю?
Принаймні троє людей загинули внаслідок авіаударів сирійського уряду. Повстанська група зі Східної Гути, поблизу Дамаску повідомила, що загинули кілька солдатів урядової армії.
Організація також повідомила про кількох жертв з обох сторін після того, як сирійські урядові сили зіткнулися з повстанцями в південних районах анклаву.
Сирійські сили з землі намагаються ввійти в Східну Гуту, заявили як опозиційні, так і проурядові джерела в неділю.
Уряд намагається зайняти територію, яку утримують повстанці з декількох фронтів, але поки атаки відбивають, заявили повстанські групи.
Іран заявив, що "дотримується" припинення вогню, але продовжуватиме свої військові операції у районах навколо Дамаску, повідомляє агентство Reuters.
Іран та Росія - ключові прибічники президента Сирії Башара Асада та відіграють важливу роль, аби повернути урядовий контроль по всій країні.