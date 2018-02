Копирайт изображения Getty Images

Компанія Samsung представила нові смартфони Galaxy S9 та S9 Plus з новими можливостями відео та фото. Їх головна відмінність від попередніх моделей - 12-піксельні камери з подвійною апертурою та можливістю створення "селфімодзі".

Також у смартфонів з'явилася ще одна нова функція - режим дуже уповільненої зйомки, яка дозволяє створювати таке відео з частотою до 960 кадрів на секунду.

Камери також дозволяють робити досить якісні фото під час поганого освітлення. Кожна камера має подвійну апертуру: F1.5 та F2.4.

Сканер відбитків пальців розташований тепер під модулем камери, що має вирішити проблему забруднення об'єктиву.

За словами експертів, Galaxy S9 - це лише незначне оновлення смартфонів попередньої моделі. І через це нову модель буде складно продавати, адже її дизайн дуже схожий на Galaxy S8.

Копирайт изображения SAMSUNG

Що стосується моделі Galaxy S9 Plus, то вона мало чим відрізняється від S8 Plus. Проте S9 Plus має подвійну камеру, яка дозволяє робити знімки з різних ракурсів та ретушувати фон.

"Я не впевнений, що ці нововведення достатні для того, аби люди все покинули та побігли купувати нові моделі", - каже аналітик з аналізу ринку компанії IDC Франсиско Херонімо.

"Для багатьох користувачів важлива якість камери і, судячи з усього, Samsung пропонує кращу камеру, ніж Google Pixel 2", - говорить він.

Однак експерт додає, що очікував більшого прогресу в самому телефоні.

"Він як і раніше покладається на хмару. Це означає, що ви повинні під'єднатися до інтернету, якщо, наприклад, ви хочете перевести текст чи звук з однієї мови на іншу", - додає пан Херонімо.

На відміну від смартфонів Samsung, моделі китайської компанії Huawei можуть перекладати текст без підключення до інтернету.

Широка апертура дозволяє зйомку при поганому освітленні, однак відрізняється меншою глибиною різкості.

Samsung - не єдина компанія, яка пропонує подібну камеру. У 2009 році щось подібне запропонувала Nokia з її смартфоном N86, але особливо популярним цей винахід не став.

Крім того, нова камера Samsung дозволяє уповільнювати відтворення відео у форматі високого розширення.

Копирайт изображения SAMSUNG

Щось подібне пропонує і Sony в своєму смартфоні Xperia XZ Premuium, однак Samsung стверджує, що їх камерою користуватись зручніше.

"Селфімодзі"

Особливістю нових моделей стала функція створення 3D-аватарів чи персоніфікованих анімаційних емодзі - "селфімодзі".

Користувач може створити віртуальне селфі у вигляді емодзі, яким можна ділитися з друзями.

Ієн Фогг з компанії HIS Technology каже, що основна проблема для Samsung в тому, що багато користувачів не бачать великої різниці між новою та попередньою моделями смартфонів та будуть чекати наступної - S10.

"Звичайний клієнт, який хоче купити нову модель, вже користується S7 чи S8. Samsung покращив камеру смартфона, але проблема в тому, що ті, хто користується версіями дво- чи трирічної давнини, задоволені своїми телефонами", - каже він.

Galaxy S9 будуть постачати з пам'яттю 64 гігабайти, Galaxy S9 Plus - 64 та 256 гігабайтів.

Обидва смартфони підтримують бездротову зарядку і карти пам'яті об'ємом до 400 гігабайтів. Замість карти пам'яті можна ставити другу SIM-карту.

Galaxy S9 коштує в Європі 849 євро, а вартість Galaxy S9 Plus буде 949 євро.

Українські ЗМІ пишуть, що Нацкомісія зі зв'язку вже внесла нові Samsung Galaxy S9 і S9 Plus до реєстру пристроїв, які можуть використовуватися на території України.

За прогнозами, продаж цих смартфонів в Україні почнеться вже в березні.