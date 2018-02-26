Ердогана розкритикували за жорсткі слова до маленької дівчинки

Копирайт изображения EPA Image caption "Вона готова до всього, чи не так?" - запитав президент. Дитина відповіла: "Так"

Президента Туреччини розкритикували за жорсткі слова, сказані маленькій дівчинці на з'їзді керівної партії.

"Якщо вона загине мученицькою смертю, її накриють прапором", - сказав Реджеп Таїп Ердоган дитині під час заходу, який пройшов у суботу в турецькому місті Кахраманмараш.

Прихильники президента вигукували: "Головнокомандувач! Візьми нас до Афріну!" Афрін - це сирійський регіон, у північній частині якого Туреччина веде операцію проти курдських бойовиків.

Промову до дівчинки в соцмережах розцінили як "жорстоке поводження з дітьми" та прославляння смерті.

Маленька дівчинка, одягнена як солдат, привернула увагу пана Ердогана, і згодом він запросив її на сцену. Подію показували наживо на державному телебаченні.

"Дівчино, що ти тут робиш? У нас є наші бордові берети, а бордові берети ніколи не плачуть", - сказав він, нагадуючи, що такі берети носять турецькі спецпризначенці.

Пан Ердоган додав: "Вона має турецький прапор в кишені... Якщо вона загине мученицькою смертю, її накриють прапором, з Божої волі".

Копирайт изображения EPA Image caption Хто і чому одягнув дитину у військовий стрій - невідомо

"Вона готова до всього, чи не так?" - запитав президент. Дитина відповіла: "Так".

Тоді пан Ердоган поцілував її в обличчя і відпустив.

Хто і чому одягнув дитину у військовий стрій - невідомо.

Користувачі Twitter засудили промову президента, прирівнюючи її до "жорстокого поводження з дітьми".

Одна людина написала: "Це ганьба, це дуже погано. Вона просто дитина, не бажай їй смерті і не говори "з Божої волі".

Пан Ердоган поки що не відреагував на критику.

Слова Ердогана про мученицьку смерть уже не вперше викликають суперечки в Туреччині, де кожен військовий чи поліцейський, який помер на службі, вважається "мучеником", розповідає BBC Онур Ерем.

Опоненти пана Ердогана критикують його за надто політизовані промови під час похорон загиблих солдатів і дітей.

Вони також кажуть, що сини президента ухиляються від військової служби.

Туреччина почала наступ в Афріні, який називають операцією"Оливкове дерево, у січні. Він спрямований проти підрозділів Народного захисту та збройного крила партії "Сирійсько-курдський демократичний союз".