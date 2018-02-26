Копирайт изображения Reuters Image caption Зроблено в Німеччині, але тепер вже з китайськими інвестиціями

Уряд Німеччини твердить, що уважно спостерігатиме за китайським автовиробником Geely після того, як він став найбільшим інвестором Daimler, що є власником Mercedes-Benz.

Урядовці попередили, що угода на 9 млрд доларів не повинна стати "дверима" китайських економічних інтересів.

Geely придбала пакет акцій Daimler у 9,7%.

Китайська компанія вже повністю володіє шведською Volvo, а також London Taxi Company - виробником відомих "блек-кебів" лондонських таксі.

Новина з'явилася на тлі загального занепокоєння тим, що китайські компанії набувають надто сильного впливу на європейські економіки через інвестиції.

"Відкрита економіка"

Міністр економіки Брігітта Зіпрайс заявила німецьким ЗМІ, що уряд "має бути особливо уважним" до того, що відбуватиметься після підписання угоди.

Німеччина є "відкритою економікою, яка вітає інвестицій, якщо вони відповідають ринковим умовам", заявила урядовець газеті Handelsblatt.

Водночас вона застерегла, що відкритість Німеччини "не повинні використовувати як "двері" для просування економічних інтересів інших країн".

Новина про угоду з Daimler з'явилася на тлі загального занепокоєння тим, що китайські компанії набувають надто великого впливу на європейські економіки через інвестиції.

Лунають і голоси про те, що ЄС залишається набагато відкритішим для іноземних інвесторів, ніж Пекін.

Копирайт изображения AFP Image caption Машини Geely не дуже відомі за межами Китаю

У заяві Geely сказано, що компанія хоче "супроводжувати Daimler на шляху до першості у світі виробників електроавто", і що Китай шукає тривалого партнерства.

Там також закликали до "стратегічного бачення" в умовах, коли у світі традиційних автовиробників з'являються "сторонні". вимагає створення нових партнерств і альянсів.

Нині практично всі традиційні виробники авто зіштовхнулися з конкуренцією з боку високотехнологічних новачків на кшталт Tesla чи Waymo.

Оглядачі припускають, що поява нового енергійного провідного інвестора можу прискорити перехід Daimler на виробництво електричних і гібридних авто, а також технологій, пов'язаних із використанням інтернету.

Daimler інвестує в Китай

Водночас впродовж вихідних Daimler оголосив про інвестування $1,9 млрд в іншу китайську компанію - BAIC.

Кошти підуть на модернізацію заводу BAIC, на якому вироблятимуться Mercedes, включно з електроверсіями.

Daimler і BAIC готові до співпраці на китайському ринку, де іноземцям дозволяють щось виробляти лише в партнерстві з китайськими компаніями.

Минулого тижня інший німецький автовиробник, BMW, уклав угоду із китайською Great Wall Motor про виробництво електричних мінікарів для китайського ринку.

Китайський уряд оголосив, що до 2025 року 20% авто мають бути електричними або гібридними.

Саме це підштовхнуло багатьох світових виробників до активнішої співпраці з Китаєм.