Копирайт изображения Aktuality.sk Image caption Фото Яна Кучака надали у виданні Aktuality.sk, в якому він працював

Словацька поліція почала розслідувати вбивство журналіста, який писав про значні випадки податкового шахрайства.

27-річного Яна Кучака та його дівчину Мартіну Кушнірову знайшли застреленими в їхньому будинку за 65 кілометрів від Братислави, столиці країни, передає AFP.

Останнім часом він працював на видання aktuality.sk.

Убивство через професійну діяльність

Очільник поліції Тібор Гаспар сказав журналістам, що пан Кучак загинув від пострілу в груди, а дівчині вистрелили в голову.

Він сказав, що мотив убивства "швидше за все, пов'язаний із розслідувальною роботою журналіста".

"Якщо смерть репортера Яна Кучака виявиться пов'язаною з його журналістською діяльністю, то це буде безпрецедентним нападом на свободу преси та демократії у Словаччині", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Копирайт изображения EPA Image caption Пан Кучак загинув у своєму будинку разом зі своєю дівчиною

Поліція вважає, що подвійне вбивство сталося між четвергом та неділею.

До поліції звернулися члени сім'ї убитих після того, як не змогли з ними зв'язатися.

Вбивство також засудив президент Європарламенту Антоніо Таджані.

"ЄС не може погодитися з тим, що журналіст загинув через свою роботу, тому я закликаю словацьку владу ретельно розслідувати вбивство Яна Кучака, і якщо буде потрібно, ви отримаєте міжнародну підтримку", - написав він у Twitter.

Організація "Репортери без кордонів" (RSF) також засудила напад, заявивши, що пану Кучаку та його сім'ї нещодавно погрожували.

Також там уточнили, що це п'яте вбивство журналіста за останні десять років на території ЄС.

"Ми вимагаємо розслідування, аби прояснити точні обставини цієї справи, особливо після того, як Ян Кучак та його родичі останніми місяцями отримували погрози", - заявила Поліна Адес-Мейвель, яка очолює RSF ЄВРО-Балканський офіс.

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Словаччина займає 17-те місце в світовому рейтингу свободи преси RSF за 2017 рік.

Розслідував імовірне шахрайство

Репортер Кучак найчастіше працював над розслідуванням можливого ухилення від сплати податків та шахрайства серед високопосадовців, чиновників і магнатів.

В останньому матеріалі журналіста йшлося про бізнесмена Маріана Кочнера, який займається нерухомістю.

Торік Національне кримінальне агентство (НАКА) припинило розслідування імовірного шахрайства пана Кочнера, яке пов'язане з податками на 10 мільйонів доларів США.