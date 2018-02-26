Російського активіста заарештували через протест із качкою

Копирайт изображения DAVID FRENKEL/MEDIAZONA

Активіста руху "Весна" Артема Гончаренка заарештували на 25 діб у Санкт-Петербурзі.

28 січня під час акції "Страйк виборців" він розмістив у вікні будинку велику надувну качку із гаслами "Поліція чекає на нас" та "Весна!".

Пана Гончаренка забрали до поліції 25 лютого, коли він виходив із дому, пише "Фонтанка". Активіст разом із другом збирався йти на мітинг, де вшановували політика Бориса Нємцова.

Активіста визнали винним у "повторному порушенні правил проведення мітингу". На свободу він вийде вже після виборів, які відбудуться 18 березня цього року.

Федеральний координатор руху "Весна" від Петербурга Богдан Литвин повідомив "Інтерфаксу", що пану Гончаренку інкримінували порушення через участь в акції на підтримку Олексія Навального 28 січня, "під час якої А. Гончаренко демонстрував надувне каченя з вікна будинку поруч з Площею Пролетарської диктатури, де тривала акція".

Пана Гончаренка вже затримували в травні 2017 року під час пікету Законодавчих зборів.

Як пише "ОВС-інфо", у приятеля активіста Гонченка взяли відбитки пальців після затримання, сфотографували, розпитали про маршрут, а потім відпустили без протоколу.

Адвокат Ірина Хрунова не змогла пояснити Російській службі Бі-бі-сі причину арешту. "Ймовірно, суд вирішив, що в такий спосіб активіст взяв участь у заході", - припустила вона.

"Розширеним тлумаченням закону" назвав рішення суду адвокат Дмитро Аграновський.

За його словами, для складу будь-якого правопорушення, треба зрозуміти, які громадські інтереси постраждали.

"А якби він замість качки надув би великого кота?" - міркує юрист.

26 березня 2017 року в десятках міст Росії відбулися протести проти корупції, які організував опозиціонер Олексій Навальний. Тоді затримали сотні людей.

У розслідуванні політика про резиденції російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва фігурував "будинок для качечки". Через це символом акції стала гумова качка.

Акції у рамках "Страйку виборців", організовані Навальний, пройшли в різних містах 28 січня цього року. Був затриманий 371 чоловік.