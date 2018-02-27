Із авто на заправці в Києві вкрали 4 млн гривень

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption За словами потерпілого, троє невідомих розбили скло і викрали сумку з 4 млн гривень

Київська поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали 4 млн гривень з автомобіля на заправці. Про це йдеться на сторінці поліції Києва в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, злочин стався на автозаправній станції у Солом'янському районі ввечері понеділка.

24-річний постраждалий розповів правоохоронцям, що припаркував свій автомобіль "БМВ" на території АЗС і пішов у справах.

Упродовж 20 хвилин троє невідомих людей розбили скло передніх дверей автівки, викрали ноутбук та сумку, де було 4 млн гривень.

При цьому зловмисники пошкодили одне колесо машини і зникли з місця на автомобілі "Порше Кайен".

"Відомості за цим фактом зареєстровані у Солом'янському управлінні поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників, повідомили у поліції", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час інциденту ніхто не постраждав, додали в поліції.