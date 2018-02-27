Жінок у Сирії "сексуально експлуатують в обмін на допомогу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Сирії мільйони мешканців потребують гуманітарної допомоги

BBC дізналася про факти сексуальної експлуатації жінок в Сирії чоловіками, які надавали допомогу від імені ООН та міжнародних благодійних організацій.

Працівники гуманітарних організацій розповіли, що чоловіки торгували харчами в обмін на сексуальні послуги.

Попри попередження про зловживання три роки тому, нова доповідь "Голоси з Сирії 2018" показує, що такі випадки досі трапляються на півдні країни.

Агентства ООН та благодійні організації заявили, що проводять політику нульової терпимості до експлуатації та не мають інформації про жодні випадки зловживання з боку партнерських організацій в регіоні.

Водночас працівники гуманітарних організацій повідомили BBC, що експлуатація настільки поширена, що деякі сирійські жінки відмовляються йти в центри, де роздають гуманітарну допомогу. Деякі працівники цих центрів вважають, що жінки мають пропонувати свої тіла в обмін на продукти.

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Один з гуманітарних працівників стверджував, що деякі гуманітарні установи закривають очі на експлуатацію, оскільки взаємодія з третьою стороною та місцевими посадовцями була єдиним способом отримання допомоги в небезпечних районах Сирії, до яких персонал міжнародних організацій не мав доступу.

Сексуальні послуги в обмін на їжу

У листопаді Фонд ООН в області народонаселення (UNFPA) дослідив гендерне насильство в регіоні та зробив висновок, що гуманітарну допомогу обмінювали на сексуальні послуги в різних провінціях Сирії.

Результати оцінки містить доповідь "Голоси з Сирії 2018", у якій зазначається: "Були наведені приклади жінок та дівчат, які одружувались з посадовцями на короткий термін в обмін на "сексуальні послуги", щоб отримати їжу".

Останнє, що потрібно - це коли чоловік, якому нібито можна довіряти та від якого очікуєш допомоги, потім просить вас про секс з ним і відмовляє у допомозі Даніель Спенсер, гуманітарна працівниця

Автори доповіді наголошують, що найбільш вразливими є жінки та дівчата, які не мають "чоловіків-захисників" - вдови, розлучені, переміщені особи.

Вперше про таку сексуальну експлуатацію повідомила три роки тому одна з гуманітарних працівниць. Даніель Спенсер почула про неї від групи жінок в таборі для біженців в Йорданії у березні 2015 року.

Деякі з цих жінок розповіли їй, як чоловіки з місцевих рад у провінціях Дараа та Кунейтра пропонували їм допомогу в обмін на секс.

"Я пам'ятаю одну жінку, яка плакала в кімнаті, і вона була дуже засмучена тим, що пережила. Жінки та дівчата повинні бути захищені, коли вони намагаються отримати їжу, мило та основні речі, щоб вижити. Останнє, що потрібно - це коли чоловік, якому нібито можна довіряти та від якого очікуєш допомоги, потім просить вас про секс з ним і відмовляє у допомозі", - наголошує Даніель Спенсер.

У червні 2015 року Міжнародний комітет порятунку (IRC) опитав 190 жінок і дівчат у провінціях Дараа та Кунейтра. 40% заявили, що випадки сексуального насильства відбувалися, коли вони отримували доступ до послуг, включаючи гуманітарну допомогу.

Доповіді про це дослідження були представлені на зустрічі агентств ООН та благодійних організацій в Аммані в липні 2015 року. Як наслідок, деякі гуманітарні організації зробили правила роботи більш жорсткими.

Зловживання "ігнорували роками"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Управління Верховного комісару ООН у справах біженців наголошує, що вживає заходів, аби запобігти зловживанням при постачанні гуманітарної допомоги

Пані Спенсер наголошує, що міжнародні організації закрили очі на порушення, щоб допомога й надалі потрапляла до південної Сирії.

"Сексуальна експлуатація та насильство над жінками та дівчатами ігнорувалися. Про це було відомо і це ігнорувалося протягом семи років", - говорить вона, покладаючи відповідальність на ООН та інші організації.

Сексуальна експлуатація та насильство над жінками та дівчатами ігнорувалися. Про це було відомо і це ігнорувалося протягом семи років Даніель Спенсер, гуманітарна працівниця

Речник UNFPA заявив, що чув про можливі випадки експлуатації та насильства над жінками на півдні Сирії. Однак він зазначив, що не отримував жодної інформацію про зловживання з боку двох неурядових організацій, з якими співпрацює його агентство.

Речник Управління верховного комісару ООН у справах біженців заявив, що знав про звинувачення з боку жінок у Сирії, але достатньої інформації, аби вжити заходів проти когось, не було.

Проте він повідомив, що УВКБ ООН доручило провести нове дослідження, щоб дізнатися більше інформації.