Дані про калорійність зменшують споживання - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені встановили, що інформація про кількість калорій може зменшити їхнє споживання на 12%

Інформація про калорійність страв у меню може спонукати відвідувачів закладів харчування менше їсти. Про це повідомляє лондонська газета The Times, посилаючись на результати наукового дослідження.

Вчені встановили, що інформація про кількість калорій у стравах, зазначених у меню, справді може привертати увагу відвідувачів. Проте кількість "недобраних" калорій часто дорівнює відмові від одного печива або пряника.

Та попри це дослідники закликають уряд поставити питання про обов'язкове інформування щодо калорійності страв, які подають у кафе й ресторанах, зазначає The Times.

Газета пише, що різноманітні дослідження причин ожиріння і надмірної ваги часом дають неоднозначні результати, але вчені переконані: коли їх зібрати та систематизувати, поради науковців все-таки мали б позитивний вплив на споживачів щодо кількості спожитих ними калорій.

The Times цитує Сьюзен Джебб, професора Оксфордського університету та одного з авторів дослідження, яка переконана, що вчені мають достатньо інформації, аби примусити уряд діяти.

"Це дослідження має переконати політиків, що необхідно вживати заходів для заохочення або навіть введення обов'язкового маркування щодо кількості калорій у стравах і напоях в меню кав'ярень, кафе і ресторанів", - каже вона.

Вчені виявили, що під час типового обіду на 600 калорій - а це, наприклад, шматок піци та безалкогольний напій - інформація про кількість калорій може зменшити їхнє споживання на 12%. Це приблизний еквівалент одного звичайного печива, що "тягне" на 71 калорію.

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Тереза Марто, директор відділу досліджень поведінки та здоров'я Кембриджського університету, розповіла газеті, що найбільше враження на споживачів справляють саме цифри, які показують калорійність страв.

Вони стимулюють людей віддавати перевагу менш калорійним продуктам, як-от печиву замість шматка торта.

"У боротьбі з ожирінням треба зрозуміти одну річ: одного універсального рецепта для подолання ожиріння не існує, - переконує пані Марто. - Хоча маркування калорій може допомогти, потрібні й інші заходи, які б заохочували зменшення калорійних продуктів".