В Ужгороді знову підпалили офіс спілки угорців: кого підозрюють

Копирайт изображения УНІАН Image caption Наслідки підпалу 27 лютого в Ужгороді

В ніч на 27 лютого невідомі вдруге підпалили Товариство угорської культури в Ужгороді.

В офіс організації кинули пляшку із запальною сумішшю.

Через цей інцидент посла України викликали в угорське МЗС.

Українська сторона засудила напад та запевнила, що компетентні органи працюють над тим, аби знайти та покарати винних.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Генконсул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайло оглядає приміщення, що постраждало

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про "замовний зовнішній слід" у черговому підпалі Товариства угорської культури в Ужгороді.

Пропустити Twitter допис , автор: @PavloKlimkin Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 лютого 2018 р.

Керівник Закарпатської області Геннадій Москаль повідомив про "спроби розхитати ситуацію на міжетнічному ґрунті та розсварити українців і угорців".

Також у вівторок з'явилася спільна заява Закарпатської обласної державної адміністрації та Товариства угорської культури Закарпаття.

"Ці провокації не мали й не матимуть жодного успіху, вони тільки згуртовують українців і угорців, а також представників інших національностей, які проживають на Закарпатті в мирі", - йдеться у ній.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Наслідки пожежі в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді 27 лютого

Перший підпал

Перша спроба підпалу відбулася вночі 4 лютого. Зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі спілки угорців.

Пізніше Геннадій Москаль повідомив, що підозрювані встановлені - це громадяни Польщі. Він вважає, що поляків використали російські спецслужби.

"На початку лютого російські спецслужби використали для підпалу офісу товариства угорської культури Закарпаття громадян Польщі, членів праворадикальної проросійської організації "Фаланга", а тепер використовують наче сліпих кошенят дешевих політичних маргіналів із Тячівського району", - написав він на своєму сайті.

В свою чергу в Раді Федерації Росії відкинули ці звинувачення. Керівник комісії з інформаційної політики Олексій Пушков заявив, що таким заявам української влади "про причетність російської сторони" до підпалів ніхто не вірить, повідомили російські ЗМІ.

Підозрювані?

Польські ЗМІ повідомили, що агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох підозрюваних у підпалі офісу спілки угорців в Ужгороді. Мова йде про перший підпал.

За цією інформацією, правоохоронці затримали трьох поляків 21 та 22 лютого.

Операцію провело агентство з внутрішньої безпеки Польщі спільно з іноземними партнерами.

Стосовно двох підозрюваних ухвалили рішення про арешт на три місяці, щодо третього - поліцейський нагляд.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Уповноважений уряду Угорщини Іштван Грежа та голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль спілкуються зі ЗМІ 15 лютого 2018 року

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