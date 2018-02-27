Смертельний напад: в ПАР лев вбив жінку

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В приватному заповіднику на півночі Південної Африки лев вбив жінку. Від нападу тварини 22-річна жертва померла на місці.

Спікер служби 911 Нік Доллман повідомив, що до них надійшла інформація про напад лева на людину в місті Хамманскраал.

"Це трагічна подія. Жертва отримала серйозні травми і померла на місці", - розказав він.

Поки що невідомо, що саме стало причиною нападу.

Пан Доллман каже, що люди намагалися допомогти жінці, але це не дало результату і вона померла.

Він уточнив, що трагедія сталася в природному заповіднику "Дінокен" у місті Хамманскраал.

Цей заповідник називає себе першим для "великої африканської п'ятірки" (буйвіл, слон, носоріг, лев та леопард), що знаходиться поряд з містом.