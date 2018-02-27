Стрілянина у Флориді: охоронець відкидає звинувачення Трампа

Копирайт изображения SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY

Охоронець школи Stoneman Douglas High School у Флориді, якого президент Трамп звинуватив у боягузтві, виступив із захистом своїх дій під час стрілянини в школі, де загинули 17 людей.

Коли озброєний злочинець відкрив вогонь по учнях, Скот Петерсон перебував поруч зі школою, але не увійшов до будівлі, коли почув постріли.

Адвокат пана Петерсона Джозеф ДіРуззо стверджує: його підзахисний був упевнений, що стріляють зовні, а не всередині школи.

Охоронець діяв за інструкціями, прикриваючи людей, що опинилися поблизу, і допомагав їм сховатися.

"Звинувачувати Петерсона в боягузтві просто несправедливо", - заявив адвокат.

Скот Петерсон минулого тижня звільнився зі школи, після того як шериф округу Броуард Скотт Ісраель відсторонив його від служби, без збереження зарплатні.

Шериф Ісраель заявив, що кадри з місця подій уразили його до глибини душі.

Копирайт изображения EPA

Але Джозеф ДіРуззо каже, що шериф занадто спростив ситуацію і поквапився із висновками щодо дій пана Петерсона.

Трамп звинувачує і критикує

Пан Петерсон вимушений був виправдовуватися після того, як президент Трамп заявив, що міг би сам увірватися до школи, навіть не маючи зброї.

Управління шерифа округу Броуард також почало розслідування стосовно трьох своїх співробітників, які залишалися поза стінами школи зі зброєю, коли всередині будівлі була стрілянина.

Копирайт изображения Getty Images

Президент Трамп згадав і цих офіцерів, заявивши, що такі навряд чи могли б колись заслужити медаль за відвагу.

У Флориді школярі готуються повернутися до занять у середу, після того як деякі з них взяли участь в акції протесту минулої неділі.

"Це неначе перший день у школі, але такого не має бути", - сказала 16-річна учениця школи кореспонденту New York Times.

Ця стрілянина стала другою за кількістю жертв серед подібних трагедій у США.

Колишнього учня школи, 19-річного Ніколаса Круза заарештували за звинуваченням у вбивстві 17 людей.

Через події у флоридській школі, школярі почали кампанію, у якій виступили за посилення контролю над поширення зброї.

Президент Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів, що обмежують права на покупку зброї для психічно хворих людей.