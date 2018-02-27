Німеччина: міста закриватимуть в'їзд для дизельних авто

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Великі міста в Німеччині зможуть перекрити в'їзд автомобілям із застарілими дизельними двигунами. Постанову виніс Федеральний адміністративний суд у Лейпцизі.

Згідно з рішенням суду, такі міста, як Штутгарт і Дюссельдорф, зможуть закривати в'їзд автомобілів зі старими дизельними двигунами до районів, які найбільше страждають від забруднення.

Ця постанова відкриває перспективу аналогічних рішень стосовно й інших міст.

Федеральний уряд Німеччини й німецька автоіндустрія виступають проти такої заборони.

Яка причина?

Місцеві міські суди Штутгарта і Дюссельдорфа раніше ввели таку заборону через вимогу групи захисників навколишнього середовища DUH. Але Баден-Вюртемберг і Північна Рейн-Вестфалія подали апеляцію.

Екологи переполошилися після того, як стало відомо, що в 2017 році в 70 містах Німеччини вміст оксидів азоту (NOx) у повітрі перевищував норми, які встановили в ЄС.

Які автомобілі заборонять?

Найімовірніше, всі легкові та вантажні авто із двигунами застарілого стандарту Євро-5.

Цю норму ввели в країнах Євросоюзу ще в 2009 році.

З 15 мільйонів дизельних автомобілів, які зареєстрували на дорогах Німеччини в 2017 році, біля 2,7 мільйона стандарту Євро-6, який ввели в 2014 році.

За даними німецького регулятора KBA, всі автомобілі, що продаються з вересня 2015 року, мають відповідати стандарту Євро-6.

Які наслідки?

Подібна заборона може призвести до подальшого падіння попиту на дизельні автомобілі з боку споживачів у Європі.

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Автовиробники також почали пристосовувати свій модельний ряд до машин з бензиновими двигунами.

Крім цього, заборона, яку ввели в країні із найбільшим європейським авторинком, швидше за все, вплине на зміну екологічної політики та в інших країнах континенту.

У грудні 2016 року мери Афін, Мадрида і Парижа, а також Мехіко, домовилися про те, що вони заборонять дизельні автомобілі до 2025 року.

А мер Копенгагена хоче заборонити в'їзд у місто дизельних машин вже з наступного року.

Історія питання

Дизельні автомобілі почали стрімко втрачати популярність, коли у вересні 2015 року автомобільний гігант Volkswagen визнав, що у США встановлював на свої автомобілі з дизельним двигуном пристрої, які занижували реальні показники шкідливих викидів майже в 40 разів.

За даними компанії, підробка результатів тестування торкнулася 11 мільйонів машин з дизельними двигунами в усьому світі.

Нова заборона, як вважають екологи з DUH, покладе кінець опору автоіндустрії.