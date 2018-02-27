Екс-президент Янукович готує у Москві прес-конференцію
У Москві 2 березня відбудеться прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє "ТАСС".
"Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на "Майдані", а також судовий процес, ініційований київською владою", - повідомили в агентстві.
Прес-конференція почнеться об 11 годині за місцевим часом, на сайті відкрили акредитацію.
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В Україні Віктора Януковича звинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ та діях, вчинених з метою зміни меж території України.
Процес над ним став можливим завдяки запровадженню тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку.
Одним із головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.
Оболонський районний суд Києва розглядає справу щодо Віктора Януковича з травня 2017 року.
Адвокати пана Януковича наполягають на невинуватості підзахисного за висунутими звинуваченнями.
Нещодавно у справі про державну пана Януковича як свідка допитали президента Петра Порошенка.
Допит відбувався через відеозв'язок і мав тривати півтори години, проте через некоректні з точки зору судді питання захисту пана Януковича допит завершили дочасно.
Це був перший випадок в історії України, коли чинний президент, що має повний імунітет, давав свідчення у суді.
У справі про держзраду Віктора Януковича звинувачують у тому, що він посприяв агресії Росії проти України та захопленню нею Криму навесні 2014 року.