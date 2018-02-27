Екс-президент Янукович готує у Москві прес-конференцію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Янукович 7 лютого, на відкритті Олімпіади-2014 у Сочі, за два тижні до кривавих розстрілів на Майдані і втечі з України

У Москві 2 березня відбудеться прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє "ТАСС".

"Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на "Майдані", а також судовий процес, ініційований київською владою", - повідомили в агентстві.

Прес-конференція почнеться об 11 годині за місцевим часом, на сайті відкрили акредитацію.

В Україні Віктора Януковича звинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ та діях, вчинених з метою зміни меж території України.

Процес над ним став можливим завдяки запровадженню тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку.

Одним із головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Оболонський районний суд Києва розглядає справу щодо Віктора Януковича з травня 2017 року.

Адвокати пана Януковича наполягають на невинуватості підзахисного за висунутими звинуваченнями.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Допит Петра Порошенка тривав трохи більше години

Нещодавно у справі про державну пана Януковича як свідка допитали президента Петра Порошенка.

Допит відбувався через відеозв'язок і мав тривати півтори години, проте через некоректні з точки зору судді питання захисту пана Януковича допит завершили дочасно.

Це був перший випадок в історії України, коли чинний президент, що має повний імунітет, давав свідчення у суді.

У справі про держзраду Віктора Януковича звинувачують у тому, що він посприяв агресії Росії проти України та захопленню нею Криму навесні 2014 року.