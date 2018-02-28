Льотчик "Антонова" помер на річницю легендарного польоту
Герой Радянського Союзу, заслужений льотчик-випробовувач Юрій Курлін помер на 89-му році життя. Про це повідомили на держпідприємстві "Антонов".
Там відзначили, що "легенда світової авіації" помер у день 53-ї річниці з дня першого польоту найбільшого у світі турбогвинтового літака Ан-22 "Антей".
"Найчастіше ім'я Юрія Володимировича пов'язують з першим у світі широкофюзеляжним літаком, який свого часу здійснив світовий фурор та залишився багато в чому неперевершеним. Символічно, що саме цього дня 53 роки тому екіпаж під командуванням Ю.В.Курліна вперше підняв цього антоновського велетня в повітря," - йдеться у повідомленні в мережі Facebook.
В "Антонова" також нагадали, що пан Курлін брав участь у створенні та випробовуванні щонайменше 15 літаків сімейства АН, серед яких зокрема Ан-22 "Антей", Ан-124 "Руслан" та найбільший у світі вантажний Ан-225 "Мрія".
На літаку Ан-32 Юрій Курлін встановив чотири світових авіаційних рекорди.
"Юрій Володимирович був справжнім професіоналом своєї справи, вмів аналізувати та приймати найсміливіші рішення, які ставали ключовими у вирішенні подальшої долі крилатих машин," - згадують в ДП"Антонова".
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Пан Курлін також активно займався викладацькою діяльністю та навчав молодих пілотів.
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