У Польщі авто зіткнулося з потягом: загинуло четверо українців
Четверо українців загинули внаслідок ДТП біля польського міста Ополе.
"За інформацією головної комендатури поліції міста Ополе, 27 лютого під час зіткнення легкового автомобіля з потягом загинули чотири громадянина України", - цитує агенція "Українські новини" представника Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилич.
За словами дипломата, консул в Кракові спільно з консулом в Ополе вживають заходів, аби встановити особи загиблих і допомогти у транспортуванні їхніх тіл в Україну.
Як повідомляють польське видання Naszemiasto, ДТП трапилося на залізничному переїзді Ополе Хмеловіци о 19:00 27 лютого.
Водій легкового автомобіля Volkswagen Passat з незрозумілих причин виїхав на залізничну колію, де сталося зіткнення з електропотягом.
Внаслідок ДТП на місці загинули четверо людей - три жінки та один чоловік, віком від 20 до 60 років.
Причину трагедії встановлює польська поліція.