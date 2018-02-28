У Польщі авто зіткнулося з потягом: загинуло четверо українців

Копирайт изображения prostozopolskiego.pl Image caption Внаслідок зіткнення автомобіля з потягом загинули четверо українців

Четверо українців загинули внаслідок ДТП біля польського міста Ополе.

"За інформацією головної комендатури поліції міста Ополе, 27 лютого під час зіткнення легкового автомобіля з потягом загинули чотири громадянина України", - цитує агенція "Українські новини" представника Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилич.

За словами дипломата, консул в Кракові спільно з консулом в Ополе вживають заходів, аби встановити особи загиблих і допомогти у транспортуванні їхніх тіл в Україну.

Як повідомляють польське видання Naszemiasto, ДТП трапилося на залізничному переїзді Ополе Хмеловіци о 19:00 27 лютого.

Водій легкового автомобіля Volkswagen Passat з незрозумілих причин виїхав на залізничну колію, де сталося зіткнення з електропотягом.

Внаслідок ДТП на місці загинули четверо людей - три жінки та один чоловік, віком від 20 до 60 років.

Причину трагедії встановлює польська поліція.