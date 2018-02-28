Словаччина пропонує 1 млн євро за інформацію про вбивство журналіста

Копирайт изображения Getty Images Image caption Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував винагороду за інформацію про вбивство журналіста

Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував винагороду в 1 млн євро за інформацію про вбивство журналіста.

27-річного Яна Кучака, який працював у відділі розслідувань видання Aktuality.sk, та його подругу Мартіну Кушнірову застрелили вдома. Обох знайшли у неділю з вогнепальними ранами.

Пан Фіцо провів прес-конференцію у вівторок, на якій стояв поряд з пачками банкнот євро, які уряд обіцяє в обмін на інформацію про вбивство.

Після вбивства у пресі поширилися різні гіпотези щодо мотивів злочину.

Колеги Кучака зі словацьких ЗМІ говорять, що владі треба звернути увагу на останню незавершену статтю вбитого журналіста.

В ній він стверджує, що у східній Словаччині бізнесмени, пов'язані з італійською мафією "Ндрангета", розкрадають гроші зі структурних фондів ЄС.

Він також наголошував, що мафія має зв'язки зі словацькими політиками.

Раніше місцеві ЗМІ намагалися встановити, чи існували зв'язки мафії з радницею прем'єра Фіцо Марією Трошковою.

"Не пов'язуйте невинних людей без жодного доказу до подвійного вбивства. Це вже не смішно", - прокоментував ситуацію з радницею пан Фіцо у вівторок.

Він також поскаржився на "політичне зловживання трагедією" після прес-конференції опозиційних політиків, на якій вони пов'язали вбивство з керівною партією "Смер".

Опозиційні групи закликали до проведення нових антикорупційних протестів у словацькій столиці Братиславі в середу.

Керівник словацької поліції Тібор Гаспар заявив, що влада допитала 20 людей у справі та звернулася до Чехії та Італії з приводу розслідування.

За його словами, мотив був "найімовірніше" пов'язаний з журналістською діяльністю пана Кучака.

Як і вбита у жовтні мальтійська журналістка Дафна Каруана Галіція, Ян Кучак працював над розслідуванням панамських файлів.