Словаччина пропонує 1 млн євро за інформацію про вбивство журналіста

  • 28 лютого 2018
Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував винагороду за інформацію про вбивство журналіста Копирайт изображения Getty Images
Image caption Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував винагороду за інформацію про вбивство журналіста

Словацький прем'єр Роберт Фіцо запропонував винагороду в 1 млн євро за інформацію про вбивство журналіста.

27-річного Яна Кучака, який працював у відділі розслідувань видання Aktuality.sk, та його подругу Мартіну Кушнірову застрелили вдома. Обох знайшли у неділю з вогнепальними ранами.

Пан Фіцо провів прес-конференцію у вівторок, на якій стояв поряд з пачками банкнот євро, які уряд обіцяє в обмін на інформацію про вбивство.

Після вбивства у пресі поширилися різні гіпотези щодо мотивів злочину.

Колеги Кучака зі словацьких ЗМІ говорять, що владі треба звернути увагу на останню незавершену статтю вбитого журналіста.

В ній він стверджує, що у східній Словаччині бізнесмени, пов'язані з італійською мафією "Ндрангета", розкрадають гроші зі структурних фондів ЄС.

Він також наголошував, що мафія має зв'язки зі словацькими політиками.

Раніше місцеві ЗМІ намагалися встановити, чи існували зв'язки мафії з радницею прем'єра Фіцо Марією Трошковою.

"Не пов'язуйте невинних людей без жодного доказу до подвійного вбивства. Це вже не смішно", - прокоментував ситуацію з радницею пан Фіцо у вівторок.

Він також поскаржився на "політичне зловживання трагедією" після прес-конференції опозиційних політиків, на якій вони пов'язали вбивство з керівною партією "Смер".

Опозиційні групи закликали до проведення нових антикорупційних протестів у словацькій столиці Братиславі в середу.

Керівник словацької поліції Тібор Гаспар заявив, що влада допитала 20 людей у справі та звернулася до Чехії та Італії з приводу розслідування.

За його словами, мотив був "найімовірніше" пов'язаний з журналістською діяльністю пана Кучака.

Як і вбита у жовтні мальтійська журналістка Дафна Каруана Галіція, Ян Кучак працював над розслідуванням панамських файлів.

Новини на цю ж тему