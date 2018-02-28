Стокгольмський арбітраж: "Нафтогаз" домігся компенсації від "Газпрому"

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Стокгольмський арбітраж зобов'язав ПАТ "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

Цим рішенням завершено наймасштабнішу суперечку в історії Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. Зустрічні вимоги сторін обчислювалися десятками мільярдів доларів.

"Якби ми повністю програли, ми повинні були б виплатити "Газпрому" близько 80 млрд доларів, що становить понад 70% нашого ВВП. Якби "Нафтогаз" повністю виграв, "Газпром" повинен був би сплатити нам понад 40 млрд доларів", - заявив під час Українського енергетичного форуму комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, наголошуючи, що ставки арбітражу були надзвичайно високими.

Що у рішенні про транзит газу

Якщо при розгляді контракту на постачання газу йшлося передусім про позовні вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу", то при розгляді контракту на транспортування переважали вимоги "Нафтогазу". Вони становили 12,3 млрд доларів, а з відсотками сягали 16 млрд доларів.

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Також Арбітражний суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.

Що у рішенні про постачання газу

Остаточне рішення щодо контракту на постачання російського газу до України було ухвалене наприкінці грудня 2017 року.

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Зокрема, арбітри

відхилили позовні вимоги "Газпрому" на суму у 56 млрд доларів за умовою "бери або плати", яка змушувала "Нафтогаз" оплачувати навіть неотриманий газ у 2009-2017 роках. Обсяги, визначені контрактом від січня 2009 року зобов'язували Україну оплачувати 52 млрд кубів російського газу

зменшили у понад 10 разів річні контрактні обсяги газу, що їх має закуповувати Україна. Щорічний обсяг газу, який до кінця контракту має закупити "Нафтогаз", становить від 5 до 4 млрд кубів

вирішили, що "Нафтогаз" не повинен платити за поставки російського газу на території, які Київ тимчасово не контролює

частково переглянули контрактну ціну газу відповідно до ринкових умов. Ціну газу у другому кварталі 2014 року зменшено з 485 до 352 доларів за тисячу кубів. Втім, арбітри не задовольнили вимогу "Нафтогазу" щодо перегляду ціни від 2011 року

зняли заборону на реекспорт газу.

З чого почалося

Газ у цифрах 91,6 млрд кубів газу імпортувала Україна з Росії у 1991 році 0 кубів газу імпортувала Україна із Росії від 2015 118,2 млрд кубів газу спожила Україна у 1991

32 млрд кубів газу спожила Україна у 2017 Getty

Арбітраж тривав понад три з половиною роки. 16 червня 2014 року російський "Газпром" та "Нафтогаз" з різницею в кілька годин звернулися у Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма із зустрічними позовами.

Спочатку "Газпром" вимагав стягнення із "Нафтогазу" 4,5 млрд доларів за поставлений, але не оплачений газ. Передусім, йшлося про борг у майже 1,5 млрд доларів за листопад-грудень 2013 року. Саме борги, накопичені у другій половині 2013 року, дали поштовх грудневим московським домовленостям між президентами Януковичем та Путіним.

За цими домовленостями, ціну на російський газ для України знизили від 400 до 268 дол. за тис кубів в обмін на політичні поступки - відмову від європейської інтеграції.

До цих домовленостей належить також і отримання кредиту на 3 млрд доларів, оформлені у єврооблігаціях, судова суперечка щодо яких триває у Лондоні.

Друга частина боргу в 3 млрд доларів сформувалася за квітень-травень 2014.

На цей час припало максимальне загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні та її відносин із Росією через анексію Криму і початок конфлікту на сході країни.

Нова українська влада, яка прийшла на заміну команді президента Віктора Януковича, який втік до Росії, відмовилася платити за газові рахунки, називаючи ціну у 400 доларів за тис. кубів, до якої повернувся "Газпром", "неринковою".

Впродовж розгляду справи у арбітражі вимоги сторін одна до одної зростали, і під кінець обчислювалися десятками мільярдів доларів.

Від "зимових пакетів" до імпорту з Європи

Паралельно із цим Україна шукала, як зменшити імпорт російського газу. У 2014 і 2015 роках Київ був змушений піти на підписання двох "зимових пакетів". За посередництва Єврокомісії "Газпром" і "Нафтогаз" підписали тимчасові угоди про умови постачання газу на два опалювальні сезони.

Налагодження реверсного марштруту поставок із європейського напрямку дозволило "Нафтогазу" у листопаді 2015 року взагалі відмовитися від закупок газу від "Газпрому". Нині Україна імпортує газ лише з європейського напрямку.