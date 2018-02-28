Міжнародний олімпійський комітет поновив Росію в правах

Копирайт изображения Ronald Grant Image caption Команда зі 168 росіян брала участь в Олімпіаді в Пхьончхані під нейтральним прапором

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відновив членство Росії, яке призупинили через допінговий скандал. Про це повідомляють в Олімпійському комітеті Росії.

Водночас членство Паралімпійського комітету Росії все ще призупинено. Тобто на прийдешній Паралімпіаді російські спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором.

Питання про відновлення членства Паралімпійського комітету розглянуть після закінчення змагань, які відбуватимуться з 9 по 18 березня у Пхьончхані.

Російські спортсмени брали участь в Олімпіаді в Південній Кореї, однак без триколора і національного гімну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Призери Олімпіади з Росії - в білому і під нейтральним прапором

Збірна зі 168 росіян змагалася як нейтральна команда "Олімпійські атлети з Росії".

Усі спортсмени довели, що вони були "чисті" перед Іграми.

Однак під час Олімпіади в допінг-пробах російського керлінгіста Олександра Крушельницького і бобслеїстки Надії Сергєєвої знайшли заборонені препарати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російські хокеїсти здобули олімпійське золото

Крушельницький, який виступав разом з Анастасією Бризгаловою в дисципліні дабл-мікст, через відсторонення від Ігор втратив бронзову медаль.

Загалом команда під нейтральним прапором отримала 17 медалей, серед яких дві золотих.

Коли МОК призупинив членство Росії в грудні минулого року, глава комітету Томас Бах заявив, що історія з допінгом Росії на Іграх 2014 року в Сочі "це безпрецедентний напад на цілісність Олімпійських ігор та спорту".