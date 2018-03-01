"Право бути забутим": бізнесмен судиться з Google

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Бізнесмен подав на Google до Високого суду Лондона, щоб з пошуковика вилучили результати запитів про його кримінальну відповідальність.

Чоловік посилається на "право бути забутим". Цю справу вже називають історичною.

Бізнесмен кинув виклик рішенню Google не вилучати інформацію з пошукових результатів про те, що його притягували до кримінальної відповідальності в 1990-х роках.

Люди можуть вимагати видалити інформацію в інтернеті з пошукових запитів, якщо вона застаріла або недоречна.

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У Google заявили, що корпорація "захищатиме право громадськості на доступ до законної інформації".

"Ми наполегливо працюємо над дотриманням права бути забутим, але ми приділяємо велику увагу тому, щоб не видаляти результати пошуку, які чітко відповідають суспільним інтересам, і будемо захищати право громадськості на доступ до законної інформації", - сказала фірма в заяві.

Пошукового гіганта просили вилучити майже два мільйони результатів пошуку в Європі - у корпорації видалили понад 800 тисяч.

Право бути забутим - юридичний прецедент, встановлений Судом Європейського Союзу у 2014 році. Сталося це завдяки справі іспанця Маріо Костехи Гонсалеса, який просив Google видалити інформацію про його фінансову історію.

Справа у Великій Британії пов'язана з бізнесменом, який хоче, щоб Google видалив посилання про його судимість за підробку бухгалтерського обліку наприкінці 1990-х років.

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Його амністували згідно із законом про реабілітацію правопорушників 1974 року.

Ім'я позивача не розголошують. Чоловіка представляє юридична фірма Carter-Ruck.

Загальний регламент захисту даних - правила згідно з якими Європейський Парламент, Рада ЄС та Єврокомісія мають намір посилювати захист персональних даних для всіх людей у межах ЄС - набуває чинності у травні цього року. Він має допомогти людям пришвидшити процес видалення інформації.

Очікують, що цю справу розглядатимуть кілька днів.

Аналогічний випадок буде на розгляді суду наступного місяця.