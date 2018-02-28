У Німеччині розслідують кібератаку: під підозрою російські хакери

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Німеччина розслідує втручання у приватні мережі міністерства оборони та внутрішніх справ. Про це повідомив речник німецького МВС.

У німецькій пресі звинувачують російську хакерську групу Fancy Bear, або ж APT28.

Вважається, що "ведмеді" стоять за кількома кібератаками на Захід, включаючи втручання у вибори в США 2016 року.

У грудні першу атаку з вірусом спрямували на внутрішню комунікаційну мережу федерального уряду.

"Ми можемо підтвердити, що Федеральне управління з інформаційної безпеки та розвідувальна служба розслідують інцидент, пов'язаний з кібер-безпекою інформаційних технологій та мереж федерального уряду", - заявив в середу речник міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Він сказав, що атака була "ізольованою" і "взята під контроль", але відмовилася коментувати інформацію про причетність Росії.

Fancy Bear звинувачували у подібній атаці на нижню палату парламенту Німеччини 2015 року.

Копирайт изображения SCREENSHOT - FANCY BEARS Image caption Група також відома під іншими назвами, зокрема CozyDuke, Sofacy, Lombard Storm, Sednit і Tsar Team

Німецькі посадовці неодноразово застерігали щодо ймовірної "зовнішньої маніпуляції" на торішніх виборах в країні.

Кілька експертів з питань безпеки, які розслідують міжнародні атаки, пов'язували Fancy Bear з Росією.

Група також відома під іншими назвами, зокрема CozyDuke, Sofacy, Lombard Storm, Sednit і Tsar Team.

Як зазначили експерти з питань безпеки, хакерська група відіграла ключову роль в атаці на Національний комітет Демократичної партії США 2016 року.